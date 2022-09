Il ricco palinsesto estivo proposto dall’associazione Work in progress al Bastione Sangallo di Fano spara le sue ultime interessanti e coinvolgenti cartucce: questa sera alle 21.30 andrà in scena il live straripante di Devon Miles con il suo nuovo progetto musicale, accompagnato da Federico Lapa alla Batteria/percussioni e Simone Francioni al basso. Il 30 settembre, l’appuntamento sarà con il concerto de il Riciclato Circo Musicale, mentre il 1 ottobre (nell’ambito della Notte Nera in collaborazione con l’Africa Chiama) alle 21, si esibiranno Jabel Kanuteh (Kora, vocals) e Marco Zanotti (drums, mbira) in “Are you strong?” e, a seguire alle 22,30, Cico e Mama Afrika.



Ultimi tre appuntamenti estivi, di un programma che ha proposto: 40 concerti, 10 spettacoli teatrali e Reading, 12 laboratori per bambini (dedicati a filosofia, cucina ,giocoleria, disegno e creatività), 4 proiezioni cinematografiche (in collaborazione con il cinema Politeama), 1 rassegna di psicologia e cinema dal titolo Viaggiatori immobili (in collaborazione con Luca Caprara, Pier Giovanni Mazzoli e Laura Brutti) e 1 rassegna di arti circensi.



La passione



«Un’estate che ci ha dato molte soddisfazioni», commenta Davide Cattarossi di Work in Progress, «ora, l’auspicio è che, con il lavoro fatto, tutta la macchina burocratica si renda conto del potenziale, della realtà programmatica e della professionalità messe in campo». Una passione che parte anche dalla trasformazione del luogo: «Ciò che ci ha sempre contraddistinto è riuscire a creare un’ambientazione adeguata con poco, con materiali riciclati che guardano alla sostenibilità, ma che rendono il luogo accogliente e in grado di ospitare qualsiasi tipo di evento».

Musica, cinema, teatro e laboratori che hanno coinvolto non solo il pubblico locale, offrendo una programmazione di qualità e per tutti i gusti, eterogenea e composita: «Abbiamo avuto molte persone che venivano da fuori e rimanevano affascinate dall’atmosfera del luogo. La programmazione ha proposto live di gruppi nazionali con uno sguardo alle band più interessanti del nostro territorio, ma contiamo di allargare sempre di più il nostro campo di azione. Siamo diventati un punto di riferimento di arte, cultura, musica e incontri, ma anche di svago e divertimento. L’identità di un luogo va costruita con pazienza, ma è importante anche poterne dare un seguito e occorre farlo nei tempi giusti La nostra gestione terminerà in gennaio e stiamo già pensando (essendo all’aperto) di proporre iniziative nel pomeriggio, tempo permettendo, rimanendo sempre aperti a collaborazioni con le diverse associazioni».



L’appuntamento

L’elettrizzante appuntamento di questa sera con The Devon Miles Project, non è solo un progetto musicale, ma un’esperienza spirituale. È il risultato di forti incontri spirituali ed il ritrovo delle radici africane del polistrumentista, produttore, arrangiatore e cantautore nigeriano. Le canzoni, in gran parte originali, sono un mix tra afrobeat, soul, reggae, hiphop e pop, per trasportare l’ascoltatore in una dimensione dove parole, melodie, ritmi, luce e corpo si incontrano.