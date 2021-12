Le melodie e le emozioni del gospel, ecco gli appuntamenti in cartellone nelle Marche

ANCONA - Le melodie e le emozioni del Gospel animeranno il periodo delle festività da nord a sud in tutte le Marche. Un genere musicale che non manca mai in occasione del Natale, e che dopo concerti già visti nei giorni scorsi, tornerà sui palchi marchigiani da oggi, giovedì 23 dicembre, almeno fino a Capodanno.

L’antivigilia

Oggi sono due gli appuntamenti per gli appassionati del genere. A Fano innanzitutto, con il Fano Jazz Network che oggi conclude l’edizione numero 23 della propria rassegna gospel. Stasera alle 21,15 sul palco del Teatro della Fortuna arriveranno i Danton Whitley & The Mosaic Sound, composti da Ashely Harris, Arielle Foster, Monet Horton, Clarene Bell, Tyree Miller e Patrick O’Neal (info 07211706616). Whitley, nato ad Aberdeen nello stato Usa del Maryland, fin da ragazzo ha sempre dimostrato una grande dote e uno straordinario talento musicale. Sempre oggi alle 21,15, ma questa volta al Goldoni di Corinaldo (info 338 6230078), arriveranno i “Gospel voices family”. Un progetto musicale nato dal tastierista italiano Dario Dal Molin, che farà tappa anche in altre date nella regione. Oltre a Dal Molin, che suona il piano e l’organo hammond, ci saranno le voci di Jennifer Vargas, Deborah Cesti, Thanee Rodriguez e Banji Tofade. Il direttore artistico Dal Molin ha al suo attivo numerose collaborazioni con artisti di fama internazionale dediti alla black music. Insieme al suo gruppo, fatto di cantanti di origine africana e afroamericana, che vivono in Italia, propone brani della tradizione gospel classica quanto moderna. Ciascun componente del gruppo mette a disposizione i propri trascorsi in cori gospel, per donare al pubblico una vera e propria esperienza emozionante, tutta da ascoltare e da vivere durante le feste natalizie.



Il San Severino Blues

Dopo lo stop del 2020 dovuto alla pandemia, il gospel torna anche nei teatri di Pollenza e di Matelica, a cura del San Severino Blues. Al Verdi di Pollenza (info 349 4730823), il giorno di Natale, alle 21,15, ci sarà il Dennis Reed & Gospel Gap, un grande coro di 10 elementi che arriveranno direttamente dagli States, nello specifico dallo stato della North Carolina. Il gospel di Dennis Reed è un esempio di musica sacra tradizionale afroamericana contaminata con sonorità e generi moderni, come rythm and blues e hip hop. Dall’unione di questi stili viene fuori uno spettacolo molto accattivante e un genere nuovo. Tra le loro esperienze figurano la partecipazione al progetto vincitore del Grammy Awards “Oh happy day” del 2009, ed esibizioni per gli allora presidenti degli Stati Uniti, Bill Clinton e Barack Obama. Il 26 dicembre sempre alle 21,15, nel teatro Piermarini di Matelica (info 0737 85088), in collaborazione anche con Amat, un nuovo appuntamento del tour del Gospel Voices Family.

I Teatri D’Autore

C’è poi il Teatro della Concordia di San Costanzo (biglietti su vivaticket), nell’ambito della rassegna Teatri d’Autore per i “Gospel times”: il prossimo mercoledì 29 dicembre alle ore 21. Il gruppo è composto da Joyce E. Yullie, Kenn Bailey, Julia St. Louis, Josie St. Aimee e Michele Bonivento al piano. L’ultimo appuntamento, vedrà ancora i Gospel Voices Family, protagonisti, a Capodanno, nel teatro comunale di Porto San Giorgio alle 16,30 (info: 3384321643).

