Noemi fa tappa nelle Marche, l'8 luglio sarà a Comunanza con il suo "Live Outdoor 2022"

COMUNANZA - Grande ritorno live outdoor e indoor per Noemi con una prima eccezionale a Buenos Aires il prossimo 4 giugno per continuare fino a dicembre un lungo viaggio sui palchi di tutta Italia. La cantante l’8 luglio sarà in concerto a Comunanza presso il centro sportivo dove si esibirà proponendo i suoi successi, tra le ultime hit e i suoi brani più amati, non ultimo “Ti amo non lo so dire” con cui ha conquistato il palco di Sanremo 2022: il brano è stato certificato disco d’oro.



In questi mesi Noemi si è schierata al fianco di Save The Children per i bambini bisognosi di tutto il mondo, e ora è pronta a tornare live e lo fa con una straordinaria prima data oltreoceano, a Buenos Aires, il prossimo 4 giugno; l’artista inaugurerà questa lunga tornata di concerti nel prestigioso Teatro Coliseo, uno dei principali della capitale argentina. Dopo l’eccezionale appuntamento, il viaggio live dell’artista proseguirà in Italia sui grandi palcoscenici estivi ma anche su quelli dei principali teatri, fino al prossimo autunno-inverno, in un calendario in continua evoluzione. Noemi “Live Outdoor 2022” e “Live 2022” continuerà così fino a fine anno, portando la musica e la meravigliosa carica di una delle artiste più apprezzate del panorama italiano in tutta la penisola. Nella nuova tournée, organizzata e prodotta da Friends and Partners, Noemi sarà accompagnata dalla sua band.



Noemi, all’anagrafe Veronica Scopelliti, nel 2009 ha partecipato alla seconda edizione di X Factor emergendo per la sua voce grintosa e graffiante e con il singolo “Briciole” ha scalato l’airplay radiofonico ottenendo il disco d’oro. “Sulla mia pelle” è il suo primo album di inediti in cui c’è la prestigiosa collaborazione con Fiorella Mannoia in “L’amore si odia”, singolo multiplatino. Nel 2010 ha partecipato al festival di Sanremo con il brano “Per tutta la vita”, aggiudicandosi il disco di platino e vincendo il Sanremo Hit Award Download. Ha vinto tre Wind Music Award platino per le vendite dell’album “Sulla mia pelle”, per il brano “Per tutta la vita” e per “L’amore si odia”.



Ha all’attivo l’album “RossoNoemi” contenente “Vuoto a perdere” (disco di platino, scritto per Noemi da Vasco Rossi e Gaetano Curreri); ha aperto i concerti di Vasco Rossi nel Vasco Live Kom 2011. Nel 2012 ha preso parte al festival di Sanremo con il brano “Sono solo parole” e nel 2013 ha partecipato come coach alla prima edizione di The Voice of Italy. Nel 2014 è tornata al festival di Sanremo con il brano “Bagnati dal sole” ed ha ubblicato l’album “Made in London”. Nel 2016 ha partecipato al concerto benefico contro la violenza sulle donne “Amiche in Arena” organizzato da Loredana Bertè e Fiorella Mannoia. Nel 2021 è tornata in gara al festival di Sanremo con il brano “Glicine”, anticipazione dell’album “Metamorfosi”, divenendo una delle protagoniste dell’estate con il brano “Makumba” in duetto con Carl Brave.

