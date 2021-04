Cosmesi naturale come rimedio alle abbuffate delle feste pasquali, ecco cosa consiglia l'esperta

ANCONA - A feste finite, la bilancia gorgheggia. Già, perchè ciccia e pancia vanno a mille tra pizze farcite e uova al cioccolato ingurgitate. Ma, niente paura: la luna ci è amica e disintossicarsi to home sarà molto più facile.

«Ci troviamo ancora nella fase calante del suo ciclo – avverte Melissa “Meglio naturale”, esperta di cosmesi naturale – e dunque, in questo momento, secondo le credenze popolari, il corpo è più predisposto alla detossificazione e qualsiasi trattamento faremo per eliminare liquidi, chili e tossine in eccesso, sarà favorito».



Melissa “Meglionaturale” insegna: «Per sentirci più leggeri e per provvedere all’eliminazione di tossine e liquidi, è anzitutto fondamentale un po’ di movimento così da stimolare il flusso della linfa e, quindi, la rimozione di liquidi e tossine attraverso reni e pelle». Dopo le abbuffate pasquali, poi, «è indispensabile mangiare bene con alimenti a base di verdure, soprattutto a foglia verde, necessarie proprio per la depurazione, e frutta. Un’ottima soluzione sarebbe iniziare la giornata con un succo appena spremuto di frutta o un fresco centrifrugato».

Anche la cosmesi naturale reclama il suo ruolo in tempi di post “affaticamento” come questo. E sempre preziosi sono i suggerimenti di Melissa. In cima alla lista dei preferiti, va lo scrub gambe al caffè, vera leccornia per chi ama la tendenza tutta nature. Come e quando? L’esperta guida: «Basta andare in cucina e prendere del sale fino, meglio se marino integrale, caffè in polvere e olio vegetale, come quello di oliva ma ancora meglio se quello di cocco. In un barattolo da 100 grammi, dobbiamo mescolare 2 cucchiai di caffè in polvere ma vanno bene anche i fondi del caffè, 2 cucchiai di sale marino integrale fino e 4 cucchiai di olio vegetale. Chiudiamo il barattolo e agitiamo: si ottiene un super scrub anticellulite».

Quanto alle dosi, «valgono per un’applicazione per le gambe – spiega Melsisa – ma possiamo farne una maggiore da conservare in un barattolo più grande per circa 3 settimane a temperatura ambiente». Per l’uso, «bisogna massaggiarlo sulle gambe inumidite, nella vasca o nella doccia, con movimenti circolari dal basso verso l’alto per qualche minuto». A questo punto, «dobbiamo risciacquare alternando un getto di acqua calda a uno freddo. Quindi, asciughiamo. Questo semplice trattamento può essere ripetuto ogni settimana». La caffeina è tonificante mentre il sale marino integrale richiama, per osmosi, i liquidi in eccesso.

Per il bagno ai sali «possiamo usare - raccomanda Melissa - sale marino integrale ma anche il sale rosa dell’Himalaya. In che modo? È sufficiente mettere nella vasca da bagno 2-3 tazze di sale marino integrale e 10 gocce di olio essenziale di lavanda. È una pratica che aiuta non solo il corpo a liberarsi da tossine e liquidi in eccesso ma anche la mente ad eliminare emozioni forti».

