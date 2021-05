Lampade magiche per le notti d'estate, bastano filo e un barattolo di vetro. Ecco come fare

ANCONA - Per vestire di magia una serata d'estate basta una lanterna. Meglio ancora se sono più di una e tutte diverse. Sono punti luce che creano atmosfera e sono anche molto pratiche da gestire. Si possono appendere ad un filo, ad un ramo d’albero, alla ringhiera del balcone. Come possono essere appoggiate sul tavolo o magari per terra.

Possono ospitare delle candele, dei lumini, delle catene di lampadine con micro Led munite di batterie. Ma quello che rende davvero interessanti le lanterne è che possono essere ricavate da una serie di contenitori che, con un po’ di fantasia e creatività, sono facili di adeguare al tema della serata o al mood della casa.



Il metodo

In assoluto, le lanterne più facili da fare - ed anche le più sicure - sono quelle fatte con un banale e semplice barattolo di vetro. Verniciato, lasciato al naturale, ricoperto all’esterno di pizzo, opacizzato con della colla vinilica, ha una bella presenza. Soprattutto, se si gioca la carta della composizione. Ossia se si mettono insieme barattoli grandi, piccoli, tozzi, lunghi, fini. Un’idea che costa poco, ed è molto elegante, è avvolgere ogni barattolo con più giri di corda senza fare caso dove è posizionata. Verniciare con una bomboletta spray bianca ed una volta che il colore è asciutto togliere la corda. Se si hanno vasi di vetro con un imbocco bello largo, riempirli di pigne e di catene di luci a led. Addirittura si possono anche usare per illuminare un angolo all’interno. Altrettanto sicuri sono i barattoli di latta una volta svuotati e tolto il coperchio superiore. Usando la punta fine di un trapano, si fanno dei fori con i quali si possono scrivere delle parole, disegnare delle forme. La luce creerà un’atmosfera molto particolare. Il trucco è disegnare il motivo su un foglio di carta che servirà da schema una volta fissato alla lattina. Per una serata “simpatia”, usare le lattine di birra o di bibita e con i fori riprodurre i marchi.



Lo charme

Per chi ama lo charme di una volta, gonfiare un palloncino, con un pennello, vestirlo di colla vinilica ed avvolgerlo di corda o di vecchi pizzi. Lasciare asciugare almeno 48 ore. Bucare il palloncino, sfilarlo (aver cura di lasciare lo spazio giusto) e riempirlo con una ghirlanda a led.



Il trucco

Il trucco del palloncino vale anche con il cemento. Si appoggia il palloncino su una base stabile. E si cola sulla sua superficie del cemento per realizzare una ciotola dai bordi irregolari. La vernice del colore giusto dentro, il color bronzo è vincente, un lumino ed ecco una lanterna che si può lasciare sul viale o nel giardino. A proposito di giardino. Se si usano lumini, appendere ai rami di un albero dei barattoli di vetro. Se si è investito in catene a led, appendere delle bottiglie. Ultima idea, ma riservata solo a chi ha vecchi mestoli d’acciaio dai manici originali. Ancorati ad un filo o avvitati su una tavola di legno, sono fantastici portalumini. Vale anche per le grattugie.

