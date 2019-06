Arriva l'attore Alvaro Vitali l'incorreggibile Pierino sul palco con lo showman Tisi

di Filippo Ferretti

COLLI DEL TRONTO - Per oltre un ventennio, tra gli anni ‘70 e gli ai 90, è stato uno dei personaggi chiave delle commedie nazionali più divertenti e scollacciate, caratterizzate dalla partecipazione di assolute icone sexy del grande schermo: da Nadia Cassini a Barbara Bouchet, da Edwige Fenech a Carmen Russo. Parliamo di Alvaro Vitali, l’indimenticato Pierino del cinema di casa nostra e immancabile presenza in oltre 100 film del filone appartenente alla sexy commedia all’italiana. Il celebre attore e cabarettista romano, prossimo a compiere 70 anni, ritenuto un volto indimenticabile di quel genere che lo vedeva affiancato a nomi quali Lino Banfi e Renzo Montagnani, sarà in terra ascolana la sera di domani, sabato primo giugno. Dopo qualche anno di silenzio professionale Vitali è pronto a tornare sotto i riflettori, per riportare in auge il suo irresistibile repertorio. A partire dalla ore 20, l’attore arriverà a Colli del Tronto per animare un portentoso “live” affiancato da un altro caratterista molto amato, lo showman ascolano Stefano Tisi. La serata, costituita da gags, scenette e battute, sarà incentrata proprio sul suo personaggio più famoso, Pierino e avrà luogo da “Caffè David”, dove è prevista anche una cena. Sarà l’occasione per rivedere in scena un mattatore esilarante e boccaccesco, che ha fatto dei doppi sensi il fiore all’occhiello della sua carriera. Alvaro Vitali, scoperto giovanissimo da Federico Fellini nel 1969 con “Satyricon”, ha interpretato i suoi primi ruoli proprio grazie al Maestro, che lo volle sul set anche per “I Clown” (‘71) e “Roma” (‘72). Tra i suoi films più famosi, oltre alla lunga saga dedicata all’irriverente Pierino, spiccano titoli quali “La Poliziotta”, “Giggi il bullo” e “Paulo Roberto Cotechino centravanti di sfondamento”. Durante la serata interverrà anche l’attrice Stefania Corona. Info: 073681818555.