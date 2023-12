Morto Colin Burgess, il batterista degli AC/DC aveva 77 anni. La band: «Uno stimato musicista»

Il batterista degli AC/DC Colin Burgess è morto all'età di 77 anni. L'ha comunicato l'iconica band attraverso a pagina Facebook. Non è stata rivelata la causa del decesso. "Molto triste apprendere della scomparsa di Colin Burgess. È stato il nostro primo batterista e un musicista molto rispettato. Ricordi felici, culla in pace Colin".

Colin divenne membro dell'iconica band heavy metal nel 1973 insieme ad Angus e Malcolm Young, Dave Evans e Larry Van Kriedt.

Il suo periodo con la band è durato solo un anno, quando hanno tagliato i legami con lui in seguito alle accuse secondo cui era ubriaco sul palco durante un'esibizione. Anche se Colin ha negato che fosse così, la band non gli ha creduto e l'ha sostituito.

Nonostante avesse lasciato la band, Colin sostituì temporaneamente per alcune settimane nel 1975 quando Phil Rudd si infortunò al polso. Mentre appariva nel brano di successo Can I Sit Next To You Girl, la band continuò a sostituire la sua batteria con Phil.

Colin aveva suonato la batteria per una popolare band australiana The Masters Apprentices, dove fece parte del gruppo tra il 1968 e il 1972.

I fan si sono affrettati a rendere omaggio a Colin dopo la notizia della sua morte. Un utente ha scritto: "Una notizia molto triste, perché amo la musica rock soprattutto dall'Australia, e lui faceva parte di una generazione di grandi musicisti che ha dato il massimo dall'industria musicale in Australia, condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici." Un altro ha aggiunto: "Mi dispiace per la tua perdita". Riposa in pace Colin. E spero che porterai un po' della tua musica ai tuoi compagni di band e continuerai a scatenarti dal cielo. Mancherete a tutti, ma non dimenticherete."