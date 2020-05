Reality e coronavirus: il Grande Fratello Vip torna a ottobre, salta la versione Nip e l’Isola dei Famosi

Si comunicano a preparare i palinsesti per la prossima stagione, la prima post emergenza coronavirus e relative norme sul distanziamento sociale. Sotto la lente d’ingrandimento i numerosi reality di casa Mediaset, con il Grande Fratello in salsa Nip e Vip e le avventure dei naufraghi dell'Isola dei Famosi.

LEGGI ANCHE: Povia, la frase choc in diretta a Vieni da me. Ospiti furiosi e rivolta in studio, Caterina Balivo allibita: «Hai detto una cretinata...»



Si comincia dal Grande Fratello Vip, andato in onda in diretta proprio durante l’emergenza da covid 19. Il programma, condotto per la prima volta da Alfonso Signorini dopo la gestione Ilary Blasi, assieme al duo di opinionisti formato da Pupo e Wanda Nara ha ottenuto buoni risultati d’ascolto, nonostante le polemiche. Il reality, stando alle anticipazioni di “Dagospia”, è stato confermato e dovrebbe andare in onda, non si sa se con la stessa formazione, già nel mese di ottobre, lasciando i fan relativamente poco tempo senza i reclusi vip.

Discorso diverso invece per la versione nip, quella popolare, che doveva vedere al timone Barbara D’Urso, che invece salta la stagione. Anche L’Isola dei Famosi, ancora in cerca di un conduttore dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, passata a Temptation Island Vip, resterà ferma ai box per tornare nel 2021.

Ultimo aggiornamento: 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA