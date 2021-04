La narrazione che inganna, gli stessi motori di ricerca si affinano sui nostri interessi e così si restringe la visuale

ANCONA - Negli ultimi tempi si sente spesso dire “la narrazione che viene fatta”. Lo sentiamo un po’ dappertutto. In politica, in economia e, molto meno, nel suo ambito che dovrebbe essere più consono: la fantasia. Questo perché in un mondo come quello che stiamo vivendo in cui tutti raccontano, diventa sempre più labile il confine tra la narrazione della realtà e la realtà.

Da coach posso dire che la distinzione tra “fatti” e “opinioni” è una delle prime cose da fare quando si sta affrontando una sessione con un cliente. Attraverso i pensieri e le parole abbiamo la possibilità di dare un nome alle cose o agli eventi, ovvero di creare delle “distinzioni” che permettono di fare chiarezza rispetto a una situazione guardando i fatti per come sono e distinguendoli dalle opinioni ovvero dall’interpretazione che diamo di un fatto partendo dai nostri modelli mentale e dalla nostra visione delle cose. Ovviamente, infatti, ognuno di noi osserva la realtà, guarda il mondo, attraverso i “propri occhiali” e quindi facendo le proprie personali considerazioni. Ma come si fa distingue i fatti dalla loro interpretazione? Può sembrare una cosa banale quello che sto dicendo ma dalla mia esperienza come coach posso dire che non è affatto così.



I fatti sono descrizioni del mondo che ci circonda, osservazioni di qualcosa che è già successo. Appaiono “dopo” e non si possono cambiare mentre le opinioni sono le interpretazioni di quanto è accaduto. Insomma, i fatti si riferiscono a una realtà a priori, esterna, per esempio il giornale che stai leggendo in questo momento ha la carta bianca e i caratteri neri. Mentre le opinioni sono le interpretazioni dei fatti che suscitano le nostre emozioni e quindi ci spingono ad agire con tutto ciò che, di bene o di male per noi e per gli altri, può comportare (per esempio questo articolo che ora sto leggendo mi piace e ho fatto bene a comprare il giornale). Se la percezione della realtà è soggettiva e dipende dall’osservatore e dalla sua concezione del mondo, dobbiamo accettare la possibilità che esistano tante interpretazioni quanti sono gli osservatori.



Detto questo, le opinioni non vanno prese per fatti né vanno confuse con le cosiddette fake news. «È vero! Oggi la narrazione sempre più spesso la fa la realtà», spiega Gero Giglio, scrittore e sceneggiatore che ha pubblicato romanzi per case editrici come Sperling & Kupfer e Fanucci. «Questo è, per certi versi, un unicum storico, dove chi fa il mio mestiere si deve confrontare con una costruzione della realtà che costringe ogni individuo a essere osservatore di una narrazione altrui e lui stesso narratore nello stesso momento. Basti pensare ai social. Nell’epoca in cui tutti raccontano storie il rischio di chi fa il mio mestiere, ma penso anche a un giornalista, è di “narrare una narrazione”. E questo, per un narratore, è la cosa più frustrante che gli possa capitare - aggiunge Gero Giglio - in un mondo perennemente connesso dove la “polarizzazione delle idee” è molto più importanze della ricerca dei fatti e la verifica delle fonti. Per esempio, quando usiamo un motore di ricerca, lui impara dalle nostre ricerche e le affina con l’utilizzo, rendendo l’esperienza sempre più a misura di noi che la usiamo. Se una persona è interessata a una particolare cosa, per esempio, la dieta, i motori di ricerca andranno verso quella direzione, proponendo risultati che siano vicini ai suoi interessi. Questo ovviamente restringe la nostra visuale. La grande domanda che dobbiamo porci è: come possiamo contrastare questa tendenza?».

