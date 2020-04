I fotografi delle Marche sono i protagonisti di Fuori Tutti 8

ANCONA - Dopo la musica, il cinema, il teatro, sarà dedicata ai fotografi l’ottava puntata di Fuori Tutti. Il format ideato da Cna Cinema e Audiovisivo Marche giunto alla sua ottava puntata, in onda sul web e sulle principali televisioni di Marche, Emilia Romagna e Abruzzo, sarà affidato questa volta ai maestri dello scatto. Per la prima volta in rassegna autori marchigiani che raccontano loro stessi e il loro lavoro attraverso gli scatti. In successione vedremo così Lorenzo Cicconi Massi di Senigallia; Maurizio Paradisi di Jesi; Rossano Ronci di Pesaro e Renato Marcialis di Sant’Ippolito.



Lorenzo Cicconi Massi

Il format, ideato dalla Cna come forma di resistenza e di esistenza degli artisti delle Marche al lockdown, si aprirà con “Le donne volanti” del pluripremiato fotografo Lorenzo Cicconi Massi di Senigallia. In successione una serie di scatti del fotografo marchigiano, discendente diretto in quanto a formazione a Mario Giacomelli e del Gruppo Misa di Senigallia, che racconta di una terra dagli orizzonti di sogno, in cui le linee sinuose dei colli e le ombre morbide dei campi arati sconfinano nel profilo di donne senza tempo librandosi in un'eterna danza in bianco e nero. La mostra è stata esposta tra gli altri alla Galleria Contrasto di Milano e a Palazzo Montecitorio. Il mensile “Arte” lo include fra i 10 giovani talenti del nuovo panorama fotografico italiano.



Maurizio Paradisi

Seguirà una serie di scatti di Maurizio Paradisi, fotografo professionista conosciuto a livello mondiale per i suoi servizi fotografici agli yacht più belli e lussuosi. La sua firma fotografica è impressa su copertine delle principali riviste al mondo sul settore della nautica tra i quali Boat International, Show Boats International, Barche, Invictvs, Super Yacht, Yacht Capital, Corriere della Sera, China Yachting, Jetset&Lifestyle. Donne bellissime hanno puntato lo sguardo dritto al suo obiettivo. Tra queste Belen Rodriguez, Elisa Di Francisca, Valentina Vezzali, Natalì Caldonazzo.



Rossano Ronci

Terzo autore della puntata sarà il fotografo pesarese Rossano Ronci. Nel video che accompagna la sua presentazione, vedute, scorci, ritagli d’ambiente cittadino: una collezione di affascinanti cartoline urbane. Fotografie scattate dal basso che sospendono i grattacieli italiani tra il concreto e l’astratto, tra la luce e l’ombra che li avvolgono. Soggetti che diventano il pretesto per un vagabondaggio nella città; ritratti che lasciano emergere l’affetto verso Milano, regalando prospettive e sguardi inaspettati sulla metropoli italiana. Ronci è anche autore di numerosi ritratti di sportivi famosi. Tra questi Filippo Magnini; Federica Pellegrini e Valentino Rossi.



Renato Marcialis

Ultimo in ordine di apparizione sarà Renato Marcialis, il Caravaggio della fotografia italiana. In questo video-tutorial, Marcialis (veneziano di nascita, milanese d’adozione, ma con una residenza a Fratte Rosa di Sant’Ippolito), svela i suoi segreti sul light paiting (luce pennellata), e su quegli scatti che sono diventati famosi in tutto il mondo, tanto da aver definito il suo autore il Caravaggio del food. Renato Marcialis, 40 anni di carriera nella food photography, con all'attivo un centinaio di libri di gastronomia che riproducono i suoi scatti, celebri in tutto il mondo. Nel tutorial il fotografo spiega il light painting. La sua tecnica fotografica consiste nel posizionare la fotocamera su un cavalletto con l'otturatore completamente aperto, collegata al computer, in uno studio buio, dove le composizioni dei suoi still life sono illuminate da “pennellate di luce” prodotte da una fonte luminosa che disegna i profili di alimenti, frutta e verdura, che si trasformano in suggestive nature morte.



Le info

L’ottava puntata sarà visibile oltre che in rete sul canale Youtube di Cna Cinema Marche e sulla pagina Facebook di Cna Cinema Marche anche sulle emittenti televisive: Tv Centro Marche; TVRS; Tele 2000; Fano Tv; Rossini Tv; Vera Tv e Icaro Tv. L’iniziativa, non a scopo di lucro, è completamente gratuita e richiede una semplice liberatoria da parte degli artisti che possono inviare video e/o contributi alla mail: cnacinemamarche@gmail.com. Fuori Tuttu 8 è visibile su https://youtu.be/acOB35bm6ig. © RIPRODUZIONE RISERVATA