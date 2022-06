Clemente Russo ha perso 12 kg all'Isola dei Famosi: «Il segreto è sempre lo stesso...»

A più di due settimane dall’uscita dal reality, Clemente Russo torna a far parlare di sé. Stavolta, l’ex pugile ha paralto del suo cambiamento fisico dopo l'Isola dei Famosi. A causa della drastica perdita di peso durante i 57 giorni passati sull'Isola insieme alla moglie Laura Maddaloni, Clemente ha perso la sua perfetta forma fisica, conquistata con sacrificio e impegno. «​Conosco il mio corpo, mi conosco molto bene a livello fisico e sono dimagrito circa 12 kg in queste settimane passate in Honduras» ha dichiarato l'ex naufrago. Ma ora si sta riprendendo.

«Questo non è un grande problema per me, perché tra poco vedrete che recupererò tutto» aveva continuato appena uscito dal reality. Tuttavia, a 20 giorni dallo sfogo post-reality l’ex pugile napoletano comunica via social di aver recuperato bene e in fretta il peso corporeo: «Mi sto riprendendo? Credo proprio di sì. 20 giorni dopo L’Isola dei Famosi. Il mio segreto? Sempre lo stesso: allenamento, alimentazione e integrazione» scrive in un post su Instagram.

