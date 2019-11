La civitanovese Sofia ora si gioca l'accesso alla semifinale di X Factor

CIVITANOVA - Nel loft di X Factor la tensione è alle stelle. Dopo la puntata dedicata agli inediti, durante la quale i talenti hanno presentato al grande pubblico i loro brani esordendo nel mercato discografico italiano, questa sera si attende una diretta agguerrita. La posta in palio è alta, si punta a ottenere l’accesso alla semifinale di giovedì prossimo, ultimo ostacolo che precede la finalissima del 12 dicembre.





A poche ore dal live show tutto è già stato definito: le assegnazioni, le coreografie, i look, il make-up. Restano solo due variabili che potrebbero influire sulle esibizioni: l’emozione e l’interpretazione. I cantanti in gara, nelle ultime ore, stanno rivelando i propri pensieri ai loro follower attraverso i propri profili social. Si rivolgono al grande pubblico, cercando consensi e svelando le proprie emozioni. C’è grande empatia nei confronti di ogni concorrente: ognuno sta conoscendo il proprio pubblico, la propria nicchia. Ciascuno sta cercando il proprio spazio all’interno del mercato italiano perché, una volta fuori da X Factor, saranno gli ascolti a decretare la riuscita o meno di un brano. Per il momento i talenti di XF13 si limitano comunque a cimentarsi nelle assegnazioni dei loro giudici di riferimento - Sfera Ebbasta (Under Donne), Malika Ayane (Under Uomini), Mara Maionchi (Over) e Samuel (Gruppi) - allo scopo di valorizzare il proprio talento e giungere dritti in semifinale. Quale sarà il pezzo pensato per la marchigiana Sofia Tornambene, diciassettenne di Civitanova Marche? Sarà possibile scoprirlo questa sera, alle ore 21.15 su Sky Uno, in diretta durante il sesto Live Show. Per sostenerla da casa, si potrà seguire la formula del televoto tramite App, smartwatch, sito Internet (xfactor.sky.it), Decoder Sky o Twitter. Ultimo aggiornamento: 11:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA