Sofia Tornambene conquista la finale di X Factor: per i bookmaker è la favorita

CIVITANOVA - Non solo approda in finale ad X Factor: ma sarebbe anche favorita. Almeno secondo i giudizi dei bookmaker che regalano alla 17enne di Civitanova Sofia Tornambene la quota più bassa tra gli artisti rimasti in gara. I Booda, la Sierra, Davide Rossi e Sofia Tornambene sono i quattro finalisti che giovedì sera all’X Factor Arena si sfideranno per vincere il titolo di questa tredicesima edizione. Nell’ultima puntata, in una serata dove sono attesi come ospiti Robbie Williams, che duetterà anche con i concorrenti, Ultimo e Lous and The Yakuza, a spiccare nelle preferenze del bookmaker Stanleybet è la giovanissima Sofia Tornambene.

LEGGI ANCHE:

La civitanovese Sofia ora si gioca l'accesso alla semifinale di X Factor

Sofia canta in francese e vola verso il quinto live show di X Factor

La 17enne di Civitanova Marche – categoria Under Donne, guidata da Sfera Ebbasta – dopo l’eliminazione la scorsa settimana di Eugenio Campagna che ha lasciato Mara Maionchi senza concorrenti, non ha più rivali e ora viaggia a 1,70. Chi può sicuramente festeggiare è Samuel, il primo giudice di X Factor a riuscire a portare due gruppi in finale: La Sierra (a 3,00) e i Booda a 4,00. Fuori dal podio Davide Rossi degli Under Uomini di Malika Ayane che viaggia altissimo a 10,00

Ultimo aggiornamento: 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA