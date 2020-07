Allo Shada di Civitanova il “Trio de Janeiro” con il maestro Laurenti

CIVITANOVA - Il by night nella Riviera marchigiana entra sempre più nel cuore dell’estate con un altro weekend di divertimento sotto le stelle. Con le previsioni meteo favorevoli.

Allo Shada di Civitanova stasera il Rifugio della musica by Aldo Ascani cena con intrattenimento musicale con “Trio de Janeiro” con il maestro Alberto Laurenti. E’ tornata La Terrazza di San Benedetto con il gettonatissimo Hola Chica. La cornice della discoteca Le Gall di Porto San Giorgio si presenta in veste “Young” per il primo di una serie di eventi all’insegna del divertimento, powered by Phoenix Entertainment. Al Miu Disco Dinner Marotta, party Every Friday. Allo Chalet del Mar di Fano Sunset Experience. Inaugurazione del venerdì Tucano’s Porto San Giorgio, cena spettacolo con Oriano the Voice e Alessandrino dj.

Dopo il successo di Taylor Mega, il Le Gall di Porto San Giorgio parte con la serie di sabati Senorita, il format spettacolo reggaeton e non solo. Allo Shada di Civitanova Gusto Dinner Show start 21,30 e Musica Club Experience. Alla Baia Imperiale di Gabicce Mare, arriva special guest il Pagante, una delle band più apprezzate del web. Al Mamamia Senigallia Random, la prima festa a caso in Italia, diffida dalle imitazioni. Una sola regola fondamentale, vestiti a caso. Sempre a San Benedetto, ai Bagni Andrea, la cena in riva al mare comincia dalla musica live nel salotto sambenedettese. Rimanendo in zona, a Marotta al White Dinner Show il divertimento comincia dalla cena con selezione musicale Alessandro Baldini dj Al Batik di Civitanova appuntamento di inizio luglio con la serata “Capriccio”. Ancora a Civitanova al Madeira Brazilian beach and food, ristorante brasiliano, la prima churrascaria delle Marche, stasera, domani e domenica cena e musica di intrattenimento carioca. © RIPRODUZIONE RISERVATA