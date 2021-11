Dopo Senigallia Rosario torna nelle Marche con “Fiorello presenta… Civitanova Marche!”, quattro show in Riviera

CIVITANOVA - Dopo le date di Senigallia (18, 19 e 20 novembre, già sold out) Rosario Fiorello tornerà nelle Marche dall’1 al 4 dicembre al Teatro Rossini di Civitanova Marche. “Fiorello presenta… Civitanova Marche!”, questo il titolo dello show, sarà protagonista di quattro serate, che si preannunciano coinvolgenti e mai uguali tra loro.

Fiorello in questo nuovo spettacolo, che segna il ritorno sulle scene teatrali dopo cinque anni di assenza, promette improvvisazioni ed esperimenti, mimi e interazione con il pubblico in sala. E nel suo stile ci saranno anche ospiti a sorpresa. Il copione c’è, ovvio, ma Fiorello si sa potrà anche inserire momenti di spettacolo che escono dai binari del copione. Ci saranno riferimenti all’attualità, lui che non manca mai di avere uno sguardo acuto e ironico, tanto sull’Italia quanto sugli italiani: analizzando usi e costumi, con relativi cambiamenti. Come sempre con leggerezza e buonumore. Fiorello sul palco sarà accompagnato da una band composta da musicisti vicini al varietà, in grado di accompagnarlo anche nei momenti di improvvisazione. Lo spettacolo è scritto dallo stesso Rosario Fiorello insieme a Francesco Bozzi, Pigi Montebelli e Federico Taddia, mentre i momenti musicali sono curati da Enrico Cremonesi. Info: Amat 0712072439.

