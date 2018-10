“We will rock you”, weekend all'insegna dei Queen al Teatro Rossini di Civitanova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Date zero per il musicale “We will rock you” domani e domenica al Teatro Rossini di Civitanova (info: biglietteria del teatro 0733812936. Inizio dello spettacolo alle ore 21.15). La regia è di Tim Luscombe; l’allestimento scenografico di Colin Mayes. A dipingere le scene, il disegno luci di Giancarlo Toscani. Tra i protagonisti Salvo Vinci, Alessandra Ferrari, Valentina Ferrari, Paolo Barillari, Claudio Zanelli, Loredana Fadda e Massimiliano Colonna.