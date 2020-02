“Per Chi Crea Tour” dei Rezophonic la seconda data al Mind Studios

CIVITANOVA - ​Nuovo appuntamento per i Rezophonic che arriveranno venerdì 14 febbraio al Mind Studios di Civitanova Marche per seconda data ufficiale del “Per Chi Crea Tour” Club 2020 (esclusiva regionale). Il progetto umanitario fondato da Mario Riso, i cui proventi hanno permesso la costruzione pozzi, cisterne, scuole in Africa, è tornato a pubblicare da poco materiale inedito con il singolo “L’ultimo fiore del mondo” cantato da Andrea Butturini (già nel team di Cristina Scabbia a The Voice 2018) e Ketty Passa. Il concerto sarà aperto dalla band pesarese dei Twelve Back Stones in promozione con il nuovo album “Becoming” (Vrec/Audioglobe).

LEGGI ANCHE:

Fabio Fulco, fuga con la fidanzata Veronica Papa dopo l’addio a Cristina Chiabotto: «Sono tornato a battermi per i miei sogni»

Dopo aver raccontato di Africa, acqua, spreco e rispetto nei confronti del pianeta, in un momento storico dove la sensibilità sociale a certi temi sta crescendo esponenzialmente, Rezophonic si candidano ad ambasciatori di un movimento in continua crescita. In 14 anni di attività il progetto ha finanziato 171 pozzi, 15 cisterne per la raccolta di acqua piovana e 3 scuole il tutto in Africa al confine tra Kenya e Tanzania. Nel 2020 ottenuta la sostenibilità del progetto grazie al bando “Per Chi Crea”, i Rezophonic tornanodal vivo come con i loro successi. Inizio alle ore 22. Ingresso 5 euro (tessera Arci). Tesseramento: http://tiny.cc/mindstudios. A seguire Dj set.

© RIPRODUZIONE RISERVATA