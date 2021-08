Walter Nudo a Civitanova per raccontare la svolta nella sua vita dopo tanto dolore e il lungo viaggio interiore intrapreso

CIVITANOVA - Evento pre-aperitivo da segnare in calendario quello di domenica ore 18,30 allo Shada di Civitanova (ingresso gratuito). Sarà possibile incontrare Walter Nudo (unico vincitore di 2 reality, Isola dei Famosi e Grande Fratello) per la presentazione del suo libro fresco di stampa dal titolo “La vita accade per te”, edito dalla casa editrice marchigiana Roi Edizioni, parte di Roi Group di Marcello Mancini.

Un talk con possibilità di domande anche dal pubblico, l’occasione di scoprire un personaggio probabilmente diverso da quello conosciuto nei reality e in tv, e sicuramente molto interessante visto il percorso umano e professionale vissuto fin qui.

Con schiettezza Walter Nudo ci racconta senza filtri quattro anni di intenso viaggio interiore e fisico in cerca di sé e della propria chiamata profonda, un’esperienza da condividere con tutti (ed è proprio ciò che fa nella sua nuova veste di motivatore e coach). L’universo ci dà dei segnali chiari, ma spesso non li capiamo. Sono lezioni che ci offre per farci evolvere e spingerci a seguire il percorso giusto per noi. Quando Walter Nudo ha ricevuto i suoi, non li ha capiti. Non ha capito che si stava ostinando a percorrere una strada sbagliata, che lo spingeva a volere sempre di più, a fare sempre di più e a essere irrimediabilmente infelice. Un incidente quasi mortale, due ictus, le delusioni lavorative, l’insoddisfazione, le dure crisi economiche e la depressione. È stato necessario tutto questo per portare Walter Nudo a intraprendere un viaggio di riscoperta interiore e di esplorazione del mondo e della saggezza dei suoi maestri: India, Indonesia, Australia, Hawaii, e poi di nuovo Usa e Italia, lì dove tutto è cominciato.

Un viaggio per togliersi dalle spalle il peso non necessario e capire il mondo circostante, arrivando a trovare la sua missione: condividere con gli altri le lezioni apprese. Nudo ha così abbandonato i riflettori del mondo dello spettacolo e oggi si dedica a trasmettere agli altri ciò che ha imparato. L’ingresso è libero, a seguire firmacopie.

