La finale di Miss Marche a Civitanova presentata dalla ballerina Samanta Togni e da Marco Zingaretti, sarà presente la Miss Italia in carica Martina Sambucini

CIVITANOVA - Civitanova ospiterà domani, domenica 29 agosto, l’elezione di Miss Marche 2021, evento che rappresenta l’ultima tappa regionale del concorso Miss Italia. In passerella 25 ragazze che sfileranno alle 21,30 all’arena Varco sul Mare. Dopo Gaia Foglini, eletta Miss Be Much Marche, Angelica Marini (Miss Rocchetta Bellezza Marche), Martina Spezzaferro (Miss Sport Marche), Katia Caselle (Miss Miluna Marche), Alice Peter (Miss Cinema Marche) ed Emma Calì (Miss Sorriso Marche), la fascia di Miss Eleganza Marche è andata (nella serata svoltasi a Macerata) a Milena Masci.

Le sette reginette regionali, insieme a Miss Marche, parteciperanno alle prefinali nazionali che si disputeranno nella prima decade di dicembre in un luogo che ancora non è stato reso noto dalla Miren di Patrizia Mirigliani, agenzia organizzatrice del concorso.

Le concorrenti

Insieme a loro sfileranno sul palco di Civitanova Maria Pia Merlonghi di Montalto Marche, Rebecca Bonfiglio di Ascoli Piceno, Maria Francesca Guerrieri di Ancona, Shari Romoli di Pollenza, Francesca Agostinelli di Genga, Nicol Badiali di Barbara, Chiara Girolami di San Benedetto del Tronto, Sara Montali di Jesi, Chiara Ferranti di Tolentino, Noemi Rinaldi di Cartoceto, Nadia Baleani di Castelfidardo, Rebecca Rossi di Monte Urano, Arianna Tomassini di Civitanova Marche, Giulia Calvaresi di Spinetoli, Erica Di Girolami di Cossignano, Giordana Vannini di Porto Sant’Elpidio, Sara Matrullo di Porto San Giorgio e Sofia Lou Straccini di Sassoferrato. La serata sarà presentata da Samanta Togni, ex ballerina di “Ballando con le stelle” e presentatrice Rai e da Marco Zingaretti, noto presentatore marchigiano da tempo legato al concorso Miss Italia e vedrà come ospiti il vincitore di Tale e quale show Antonio Mezzancella, la Miss Italia in carica Martina Sambucini e Miss Marche 2020 Lea Calvaresi.

Gli show

Le sfilate saranno intervallate da show con i ballerini di breakdance della crew Flow Finesse e con gli artisti della Takimiri Show Event, che si alterneranno in spettacoli circensi e di giocoleria.

