CIVITANOVA - La manifestazione di Miss Italia riscuote da anni grandi consensi su tutto il nostro territorio e anche quest’anno l’evento più importante di tutta la stagione estiva, Miss Marche 2023 , si propone come miglior scenario a Civitanova Marche, città che da anni ormai ospita la manifestazione con successo ed enorme riscontro da parte del pubblico. Nell'ormai consueta cornice del Varco sul mare, una ventina di ragazze si contenderanno domani sera, sabato 26 agosto (ore 21.30), il titolo di Miss Marche e tra queste saranno presenti le ragazze che sono state già selezionate nelle fasi provinciali e acquisito i titoli regionali per l’accesso alle Prefinali Nazionali del concorso.

Le miss stesse saranno come sempre le protagoniste dell’evento. Nel dettaglio si tratta di Giordana Vannini, 18 anni di Porto Sant'Elpidio (Miss Miluna), Federica Mentili, 25 anni di Montalto Marche (Miss Sorriso), Viola La Torre, 18 anni di Sirolo (Miss Framesi), Mariasole Sbaffoni, 22 anni di Porto Sant'Elpidio (Miss Rocchetta Bellezza), Veronica Governatori, 21 anni di Servigliano (Miss Cinema), Swami Morici, 18 anni di Serra San Quirico (Miss Riviera), Chiara Clementi, 18 anni di Porto San Giorgio (Miss Eleganza) e di Elena Marocchi, 22 anni di Ascoli Piceno (Miss Sport Givova). A fare la parte del leone tra le fasciate regionali sarà la provincia di Fermo con quattro miss su otto, mentre le province di Ascoli e di Ancona avranno due finaliste regionali.

(Fila superiore da sinistra a destra : Elena Marocchi, Chiara Clementi, Swami Morici, Veronica Governatori. Fila inferiore da sinistra a destra : Giordana Vannini, Viola La Torre, Mariasole Sbaffoni e Federica Mentili )

Non saranno rappresentati i territori di Macerata e di Pesaro-Urbino. Oltre a loro sfileranno per conquistare la fascia di Miss Marche anche alcune tra le migliori ragazze apparse nelle selezioni locali, organizzate anche quest’anno dall'Agenzia Pai di San Benedetto, esclusivista del marchio Miss Italia per le regioni Marche e Abruzzo. La selezione delle concorrenti avverrà da parte di una giuria qualificata che decreterà le miss che di volta in volta passeranno il turno, fino all'elezione della vincitrice della serata, che verrà proclamata Miss Marche 2023.

La serata vedrà anche vari momenti di spettacolo e musica affidati alla band Rock’n’Roll The Fuzzy Dice e a Pamela Petrarolo, alla cantante Marialuna e allo spettacolo delle ballerine del gruppo Metamorfosi, che animeranno l’evento. Super ospite dell’evento Valeria Marini, madrina della serata, mentre la conduzione della finale regionale 2023 è stata affidata al noto presentatore Marco Zingaretti, da anni legato al concorso di Miss Italia per la nostra regione, affiancato da Miss Marche 2022, Glelany Cavalcante, che avrà il compito di cedere fascia e scettro a colei che prenderà il suo posto sul trono di ragazza più bella delle Marche.

Non è ancora stato reso noto il programma e il periodo delle prefinali nazionali e della finalissima di Miss Italia, poiché l'agenzia Miren di Patrizia Mirigliani ha mantenuto finora il più stretto riserbo sulla decisione che verrà presa. La notizia è comunque destinata ad arrivare nei prossimi giorni, quando giungeranno le conferme per entrambe le fasi finali del concorso di bellezza più longevo del nostro paese.