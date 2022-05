L'ex campione di Moto Gp Melandri in consolle alla Serra di Civitanova grazie all'amicizia con lo special guest Comollo

CIVITANOVA - Alla Serra di Civitanova nel weekend di chiusura della stagione invernale, sold out e grandi sorprese. Venerdì infatti è capitato di vedere in consolle anche l’ex campione di Moto Gp nonché protagonista dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi Marco Melandri.

Il pilota si è esibito a sorpresa nell’inedito ruolo di dj grazie all’amicizia con lo special guest Marco Comollo direttamente da Radio 105 nel 2002, e l’apprezzatissima voice Alexandra. Un trio che ha letteralmente mandato in visibilio il locale diretto da Aldo Ascani, anche lui protagonista in consolle di una raffinatissima selezione musicale per la cena spettacolo. A meno di ulteriori sorprese ed extra date, La Serra chiude qui la stagione e cede il testimone per l’estate all’altro locale di riferimento per eccellenza di Civitanova, lo Shada dal 21 maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA