Varco in scena è la nuova rassegna di Civitanova Marche

CIVITANOVA - Musica, danza, teatro e tanto altro per una estate spettacolare, Varco in scena è la nuova rassegna nata su volontà del Comune di Civitanova Marche con l’Amat e in collaborazione con le realtà del territorio, la Regione Marche e il Mibact che offre nello splendido scenario del Varco sul mare un cartellone da luglio ad agosto per tutti i gusti che si arricchisce di proposte in un formato “open”.

Tutti gli appuntamenti della rassegna avverranno in piena sicurezza, con tutte le precauzioni e i dispositivi necessari per il contenimento della diffusione del Covid previsti dalla normativa vigente.



DOMENICA 19 LUGLIO ORE 21.30

Agidi

ANGELA FINOCCHIARO e DANIELE TRAMBUSTI

BESTIA CHE SEI, reading a due voci

di Stefano Benni



Stefano Benni e Angela Finocchiaro hanno spesso incrociato le loro vite professionali nell’arco degli ultimi venti anni. Come scrittore Benni ha realizzato testi teatrali che sono ormai diventati classici della drammaturgia contemporanea e che l’attrice milanese ha portato in tournée per molti anni. Da La Misteriosa scomparsa di W, proseguendo con Pinocchia e Benneide fino ad arrivare a Mai più soli.

In Bestia che sei i protagonisti che incontriamo scaturiscono uno dopo l’altro con spontanea naturalezza dall’immaginazione dello scrittore bolognese e danno vita ad una sfilata di caratteri surreali e grotteschi, a volte molto reali e altre volte decisamente fantastici, a volte teneri e a volte crudeli, ma soprattutto creature ambigue, che ci ricordano che l’homo sapiens è la bestia più ridicola e feroce del cosmo.

Angela Finocchiaro e Daniele Trambusti, dopo la fortunata collaborazione in Mai più soli e Benneide 2, condividono nuovamente lo stesso palco per dar vita a una lettura a due voci piena di energia.





VENERDÌ 24 LUGLIO ORE 21.30

Teatro Pubblico Ligure

UNA SERATA PAZZESCA, TULLIO SOLENGHI

legge PAOLO VILLAGGIO

un progetto di

Sergio Maifredi e Tullio Solenghi



Paolo Villaggio è il creatore di alcune tra le più riuscite maschere contemporanee: dal paradossale e grottesco Professor Kranz al timidissimo Giandomenico Fracchia per arrivare al servile e sottomesso ragionier Ugo Fantozzi, forse il personaggio più popolare dell’intera storia della comicità italiana. Paolo Villaggio, con nitidezza, da artista acuto e feroce, ha saputo scolpire nell’immaginario collettivo, personaggi in cui si riconosce, da oltre 40 anni, l’Italia intera; Paolo Villaggio ha raccolto un’eredità antica, facendo discendere le sue maschere dalla Commedia dell’Arte per calarle nel nostro quotidiano; Paolo Villaggio ha una scespiriana forza, Falstaf o Fool che egli voglia essere; è un clown senza malinconie o patetismi, ma potente, cinico ed impietoso. Sergio Maifredi

Con queste motivazioni, nel 2011, il Teatro Pubblico Ligure ha consegnato il Premio Grock a Paolo Villaggio.

Tullio Solenghi ci restituisce la genialità e l’inventiva di Paolo Villaggio con affetto e maestria. Ci racconta aneddoti, storie vissute con Paolo Villaggio, incontri; e poi lo legge, legge i suoi libri, i suoi pensieri, i suoi racconti, rivelandone la sua forza di scrittore.

Perché Paolo Villaggio è stato prima di tutto uno scrittore, un autore: il suo libro Fantozzi nel 2011, per i 150 anni dell’Unità d’Italia è stato scelto dal comitato scientifico del Centro per il libro e la lettura - Ministero delle Cultura - tra le centocinquanta opere che hanno segnato la storia dello Stato Italiano. Espressioni come “megagalattico”, “poltrona in pelle umana”, “nuvola degli impiegati”, “salivazione azzerata”, “lingua felpata”, aggettivi come “mostruoso”, “pazzesco” e “agghiacciante” o inesattezze verbali come “venghi”, “vadi”, “dichi” sono state entrate nel lessico italiano grazie a Villaggio.





GIOVEDÌ 13 AGOSTO ORE 21.30

Compagnia della Luna

NICOLA PIOVANI, LA MUSICA È PERICOLOSA

Rossano Baldini tastiere/fisarmonica

Marina Cesari sax/clarinetto

Pasquale Filastò violoncello/chitarra/mandoloncello

Ivan Gambini batteria/percussioni

Marco Loddo contrabbasso

Nicola Piovani pianoforte



La musica è pericolosa – Concertato è un racconto musicale, narrato dagli strumenti che agiscono in scena – pianoforte, contrabbasso, percussioni, sassofono, clarinetto, chitarra, violoncello, fisarmonica. A scandire le stazioni di questo viaggio musicale in libertà, Nicola Piovani racconta al pubblico il senso di questi frastagliati percorsi che l’hanno portato a fiancheggiare il lavoro di De André, di Fellini, di Magni, di registi spagnoli, francesi, olandesi, per teatro, cinema, televisione, cantanti strumentisti, alternando l’esecuzione di brani teatralmente inediti a nuove versioni di brani più noti, riarrangiati per l’occasione. Nel racconto teatrale la parola arriva dove la musica non può arrivare, ma, soprattutto, la musica la fa da padrona là dove la parola non sa e non può arrivare. I video di scena integrano il racconto con immagini di film, di spettacoli e, soprattutto, immagini che artisti come Luzzati e Manara hanno dedicato all’opera musicale di Piovani.



LE INFO

Informazioni www.amatmarche.net, vendita biglietti (posto unico numerato euro 15) on line su www.vivaticket.com. Biglietteria presso Teatro Rossini (0733 812936) tre giorni prima dello spettacolo dalle ore 18 alle ore 20e30 e il giorno di spettacolo dalle ore 18 fino all’inizio previsto alle ore 21.30. Calendario completo Varco in scena su www.comune.civitanova.mc.it





