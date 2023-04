CIVITANOVA - Da X Factor, dove ha vinto la 13esima edizione, alle scene musicali nazionali, da Civitanova Marche a Milano: Sofia Tornambene, in arte Kimono, torna oggi in digitale con il nuovo brano “Tempesta”.

Il brano

La cantante civitanovese spiega che quest’ultimo brano è «uno dei miei più autobiografici, che arriva da un periodo difficile, di turbamento interiore. Io mi sono messa al piano e ho iniziato a scrivere come mi sentivo, quindi è arrivato il brano. La tempesta qui non è tanto la tempesta che ci può essere fuori, quanto quella interiore. Quella che abbiamo quando ci sentiamo sopraffatti dal caos della vita e cerchiamo momenti di pace e di solitudine». L’arte che ritrova la sua funzione terapeutica e la stessa Kimono dice che «scrivere questo brano per me è stato terapeutico e spero che le mie parole possano essere d’aiuto a tutti coloro che si sentono nella tempesta, penso ai miei coetanei che si trovano ad affrontare le incertezze del futuro». Il brano, pubblicato con Dischi dei sognatori e distribuito da Ada music Italy, è suonato e prodotto da lei con Maestro, in collaborazione con Marco Rettani. E quella con Maestro, alias Simone Floris, è una collaborazione importante per Kimono. «Fondamentale, direi – commenta – la sua presenza è stata sin dall’inizio importante sia dal lato umano che professionale. Mi ha insegnato e mi sta insegnando molto. Quando ho iniziato io ero più sul jazz, sulla musica cantautoriale, ma lui ha dato le risposte alle domande della mia ricerca musicale».



Il trasferimento



Tornambene ha scritto questo brano dopo il suo trasferimento da Civitanova, dove viveva con la sua famiglia, a Milano, trasferimento che l’ha fatta crescere sia dal punto di vista personale che musicale. «Avevo 17 anni e per la prima volta ero a vivere da sola – ricorda – è stato il primo passo, una crescita interiore. Poi tanto lavoro, ho trovato come una seconda famiglia, piena di artisti, persone con le quali sto bene e che mi hanno aiutato». Poi c’è la musica, che non deve mai mancare, come spiega lei stessa: «Importante, non manca mai, è una presenza costante. Molto costante, perché se non la faccio o non canto, la ascolto con le mie cuffiette». Tra gli artisti che ascolta c’è Freddie Mercury. Quando non suona o non canta, dice Sofia, «pratico il karate. Mi piace, non a caso il nome d’arte Kimono è un’esplicita dedica alla mia passione per le arti marziali. Avevo pensato al conservatorio, ma sto seguendo un mio percorso privato e poi scrivo canzoni anche per altri».



Il legame



Vive a Milano, ma resta legata alla sua famiglia, e alla sua città d’origine. «A Civitanova? Sono tornata di recente, per Pasqua, e poi tornerò nelle Marche, il 26 maggio, quando sarò ospite al Domina Festival di Ortezzano. Dalla mia famiglia torno spesso, purtroppo però, nei due anni del Covid, non ho potuto farlo perché tutto bloccato. Ringrazio la città dove sono nata e le Marche, mi hanno sempre sostenuta, lo sento». Di strada dalla vittoria a X Factor 13 ne ha fatta molta, ha pubblicato un Ep e per il futuro: «Non posso dire ancora se ci sarà un nuovo disco, ma di sicuro arriveranno nuovi brani, tanta nuova musica!».