Lo stilista Giannini ospite a Sanremo: «Vesto i piedi di Irama, Max Gazzè, Bugo e Orietta Berti»

CIVITANOVA - Come sempre non mancano i marchigiani al Festival di Sanremo. E un punto fermo è sicuramente lo stilista e imprenditore civitanovese Donato Giannini che è ospite fisso della città, di cui è cittadino onorario.

«La mia prima volta a Sanremo andai come spettatore. In quell’anno vinse Riccardo Cocciante con “Se stiamo insieme”. Sono passati 30 anni e lo spirito del concorso è sempre quello, ma l’edizione di quest’anno è sicuramente unica: il parterre praticamente vuoto è angosciante. A volte è stato il pubblico a essere protagonista delle serate. Eppoi per un artista esibirsi davanti a una platea vuota…

Eppure i primi festival andavano in onda solo sulla radio». Negli anni Giannini ha avuto partecipazioni importanti. Nel 2000 scese le temutissime scale per presentare con Fabio Fazio, Albano e Mietta. Poi nel 2002 fu inviato dal parterre dell’Ariston insieme a Gianni Ippoliti. Presentava Pippo Baudo insieme a Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere. «Ci divertimmo a ironizzare sul look dei cantanti – ricorda lo stilista -. In quell’occasione ebbi un diverbio in diretta con il cantante Gianluca Grignani, subito stemperato dal mio carissimo amico, il compianto Mino Reitano. Poi ci furono due Dopofestival nel 2007 e nel 2008, sempre con la conduzione di Baudo. Nel 2007 ero insieme a Piero Chiambretti e l’attrice e bravissima comica Gabriella Germani: eravamo in diretta dal teatro del Casinò. Nel 2008, sempre dal Casinò, ma insieme a Enrico Papi, ci siamo divertiti a fare gag e duettare (io sono stonatissimo) insieme a Giò Di Tonno. Quell’anno vinse in coppia con Lola Ponce con “Colpo di fulmine”».



Donato Giannini, oltre collaborare con la Rai da molti anni, fornisce le calzature ai cantanti: quest’anno veste i piedi di Irama, Max Gazzè, Bugo e Orietta Berti (che ha anche vestito). «Comunque - racconta - so che c’è un altro marchigiano che si occupa di stile per diversi artisti, è Nicolò Nick Cerioni. È di Monte San Vito e il suo nome è salito alla ribalta già nel 2003 quando collaborò al tour di Jovanotti che quell’anno partì da Ancona. Quest’anno, tra gli altri, cura il look di due tra gli artisti più discussi: Achille Lauro e Maneskin. L’impronta della creatività marchigiana è ben presente: può piacere o non piacere, ma non passa inosservata».

