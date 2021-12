Fiorello invita Amadeus con un print screen del nostro giornale con la foto di Fargetta: «Siamo entrambi a Civitanova, ti aspetto a teatro!»

CIVITANOVA - È sempre una sorpresa lo show di Fiorello. Una novità continua anche per lo stesso team autorale piacevolmente alle prese con le sue indomabili improvvisazioni. Ed è così che in una serata come quella di venerdì, sempre a sorpresa, puoi trovarti fra il pubblico personaggi noti e amici storici di Rosario come Amadeus e il dj e produttore Fargetta di Radio Deejay.

Il primo, Ama, amico per la pelle di Fiorello, è arrivato a sorpresa a Civitanova proprio alla vigilia delle indiscrezioni che come sempre precedono l’annuncio ufficiale dei big di Sanremo. Il conduttore sedeva in prima fila, accompagnato dai manager Lucio Presta e Pasquale Mammaro, e si è davvero divertito come non mai con le gag dell’amico di sempre che stavolta lo ha risparmiato da un coinvolgimento diretto sul palco.



Fiorello però ci ha scherzato su: “Incredibile, abbiamo qui il clone di Amadeus!”. Vedremo se l’arrivo di Amadeus a Civitanova contribuirà a convincere Fiorello a partecipare al suo fianco a Sanremo, almeno come ospite di una serata. Per ora solo battute da parte di Fiore: “Chissà se questa gag la faccio a Sanremo?”. Poco più dietro ad assistere allo show Mario Fargetta, anche lui legato da un’amicizia storica con Fiorello, fin dai tempi in cui il mattatore siciliano faceva parte della squadra di Radio Deejay.

Curioso lo scambio di battute fra i due raccontato a margine proprio da Fargetta. Rosario gli invia alle 7:30 della mattina stessa un messaggio con un print screen dell’articolo del nostro giornale con la foto del dj in primo piano che sarebbe stato ospite la sera stessa alla Serra. «Siamo entrambi a Civitanova, ti aspetto a teatro!», l’invito di Fiorello. E così Fargetta non è potuto mancare anche lui alla tappa dello show al Teatro Rossini. Per poi precipitarsi alla Serra dove lo attendeva il suo pubblico per la sua performance in consolle.

