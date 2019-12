Pablo Corradini Quintet sul palco a Civitanova per l'ultimo concerto di Jam

CIVITANOVA - Oggi, 4 dicembre, alle 21,15 ultimo appuntamento della rassegna Jam (Jazz and Mash), il nuovo progetto dell’Azienda dei Teatri di Civitanova nato da un’idea di Pablo Corradini. Al cine-teatro Cecchetti si esibisce Pablo Corradini Quintet. Corradini presenta il suo progetto “Alma de viejo” con cui continua il viaggio di ricerca attraverso l’interpretazione in jazz dei ritmi folklorici argentini. Insieme a Marco Postacchini al sax, Simone Maggio al piano, Roberto Gazzani al contrabbasso e Gianluca Nanni alla batteria propone un repertorio originale. Nei brani, composti interamente da Pablo Corradini, si trovano elementi di pura improvvisazione e altri di rigida composizione. Tutti i pezzi si avvalgono dei diversi ritmi del folclore argentino come la zamba, la chacarera e il tango e si colorano attraverso improvvisazioni e forme tipiche del jazz offrendo un concerto coinvolgente e mai uguale.

Biglietto intero a 12, ridotto a 8 per gli under 24. Vendita presso la biglietteria del cinema Rossini e online su www.liveticket. Info: 0733812936. © RIPRODUZIONE RISERVATA