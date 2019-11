Al Cecchetti di Civitanova al via la rassegna Jam con Antonio De Luca Trio

CIVITANOVA - Al debutto mercoledì 13 novembre la rassegna Jam (Jazz and Mash), il nuovo progetto dell’Azienda dei Teatri di Civitanova, realizzato con il patrocinio di Regione Marche, Assemblea Regionale e Camera di Commercio Unica, nato da un’idea di Pablo Corradini. Al cine-teatro Cecchetti di Civitanova Marche, alle 21.15 c’è Antonino De Luca trio: il fisarmonicista di Castelfidardo è accompagnato da Massimo Manzi alla batteria ed Emanuele Di Teodoro al contrabbasso. Il trio presenta “Radici”, un disco che nasce dall’esigenza di coniugare un forte senso del blues con connotati tipicamente americani (del periodo del BeBop nello specifico) con l’energia e la passione della musica mediterranea, passando per pagine tradizionali del folk siciliano rivisitato e celebri canzoni di autori come Gianni Bella e Domenico Modugno. La serata viene arricchita da letture di poesie a tema. Biglietto intero a 12, ridotto a 8 per gli under 24. Vendita presso la biglietteria del cinema Rossini e online su www.liveticket.it; info 0733812936. © RIPRODUZIONE RISERVATA