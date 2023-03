CIVITANOVA - «Abbattere il muro dell’indifferenza”. È l’impegno di Can Yaman, attore e modello turco, uno dei simboli di bellezza del mondo che, sabato 25 marzo, sarà ospite speciale in esclusiva per le Marche, al Brahma di Civitanova, per una delle centellinate tappe del suo tour di beneficenza. Proprio qualche giorno fa infatti, il 9 Marzo Yaman ha inaugurato il “Break the wall Tour” al Policlinico Umberto I di Roma visitando al Reparto di Neuropsichiatria Infantile. Il 10 marzo il Tour è arrivato in provincia di Milano al Fell in Love, il primo locale ad aver sposato la causa. Da qui l’attore porterà̀ il suo Tour nei locali fra cui il Brahma, dove e incontrerà gli adolescenti per comunicare il suo messaggio e raccogliere fondi per la sua campagna.



La campagna di sensibilizzazione

Dice Yaman: «Io e la mia squadra avevamo già avuto questa idea di beneficenza, ora è tempo di mettere in atto questo progetto. Si chiama “Break the Wall Tour” e serve ad abbracciare gli adolescenti che soffrono psicologicamente. Inoltre una parte delle donazioni è sempre da trasferire alle vittime del terremoto». Mentre l’Associazione Cyfc (Can Yaman for Children) stava lavorando al Tour, la Turchia, patria di Yaman è stata infatti sconvolta dal terremoto più devastante di tutta la sua storia. L’Associazione Can Yaman for Children ha quindi deciso di devolvere parte dei fondi raccolti a favore di quelle organizzazioni che in Turchia si impegneranno ad aiutare psicologicamente i parenti delle vittime del sisma.



La catastrofe

«Il terremoto è stato una catastrofe», afferma Yaman, che prosegue: «Ma se i palazzi fossero stati costruiti seguendo le regole da persone competenti non avremmo avuto tanti morti: non erano antisismici. Anche l’ignoranza è un nemico. Per questo gli adolescenti devono avere le stesse possibilità di studiare e sognare. Per essere veri cittadini del mondo, non solo con i social».



Da qui anche gli obiettivi che Yaman si pone con il tour: «Abbattere il muro dell’indifferenza. Per colpa della pandemia, per troppo tempo ci siamo focalizzati solo sui danni fisici, trascurando quelli psicologici. La gente non fa attenzione ai problemi che non si vedono. Viviamo con persone problematiche, la pandemia ha incrementato il disagio. Ci siamo ritrovati rinchiusi, gli adolescenti non sono andati a scuola, non hanno potuto socializzare». Ma se le premesse, dopo la pandemia non sono certe facili, l’obiettivo di Yaman è colmo di speranza: «Un mondo diverso e più inclusivo è possibile, e il loro futuro si costruisce con l’incontro e lo scambio, mai con l’isolamento».



La curiosità

Infine, l’attore e modello, da sempre cult della bellezza, non si sottrae a parlare delle Marche che lo ospiteranno sabato 25 al Brahma di Civitanova. Sarà un debutto assoluto nella nostra regione per Yaman: «Non conosco le Marche, è la mia prima volta e mi fa piacere perché amo l’Italia e la considero quasi come una seconda patria quindi visitare anche posti dove non sono mai stato mi incuriosisce molto».