Show degli acrobati di Sonics in piazza a Civitanova â€‹con le loro magie mozzafiato

CIVITANOVA - Civitanova Danza in piazza, una vera e propria festa per tutti (ingresso gratuito), conclude stasera alle 21,30 la venticinquesima edizione del Festival Civitanova Danza, dedicato al maestro Enrico Cecchetti. Piazza XX Settembre è animata dagli acrobati di Sonics. Sospesi a venti metri di altezza, appesi ad una grande piramide d’acciaio che fa da fulcro e collante ad acrobazie aeree e coreografie sviluppate tra cielo e terra, i Sonics presentano uno dei loro spettacoli di maggior successo, “Osa”, felice connubio tra atmosfere fiabesche, design e tecnologia, una vera e propria sfida alle leggi di gravità e un invito all’uomo ad andare oltre i propri limiti. Uno show fortemente visuale che coniuga potenza e grazia fisica in un mix perfetto fatto di corpi e coreografie che interagiscono con macchine sceniche, ideate dal direttore artistico Alessandro Pietrolini con la complicità di tutti gli artisti della compagnia. Accanto agli spettacoli il festival rinnova e amplia l’appuntamento con la formazione di cui è espressione il Campus Civitanova Danza per Domani che si svolge fino a sabato con la consulenza artistica di Paola Vismara (docente della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala) e i docenti della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala e del Ballet de l’Opéra de Paris: Frédéric Olivieri (direttore del Corpo di Ballo Teatro alla Scala e della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala), Florence Clerc (professeur du ballet, Ballet de l’Opéra de Paris), Claudia De Smet (ballerina e assistente coreografa Ballet Preljocaj) e Fabrizio Monteverde (coreografo).L’avventura Sonics nasce nel 2001 da un’idea di Alessandro Pietrolini e Ileana Prudente, tuttora, rispettivamente, performer, autore degli spettacoli e direttore artistico della compagnia (Alessandro) e performer, costumista e coreografa (Ileana). Il progetto diventa realtà con l’arrivo di Fanzia Verlicchi nel 2003. Nel 2010 i Sonics decidono di intraprendere la loro prima tournée e da allora hanno calcato i palchi di tutti i più importanti teatri e festival del mondo. I Sonics coniugano da sempre gesto atletico e poesia, forza fisica e leggerezza, danza e acrobazie, creando spettacoli dal forte impatto visivo. Disegnano coreografie calandosi e interagendo con macchine e attrezzi di scena di propria ideazione. “Osa” è uno spettacolo creato e diretto da Alessandro Pietrolini, coreografie a cura dei performer della compagnia sotto la direzione di Alessandro Pietrolini, i costumi di Ileana Prudente e Irene Chiarle, il disegno luci di Luca Perrone e Alessandro Pietrolini. Lo spettacolo è prodotto da Fanzia Verlicchi per Equipe Eventi. Info: Teatro Rossini 0733812936. Inizio spettacolo ore 21,30.