RisorgiMarche torna all'alba con la Villa Strada Concert Band e il fisarmonicista De Luca in concerto sul pianoro di Cingoli

CINGOLI - È già sold out “Lasciando la notte – Concerto all’Alba”, l’evento di domenica 26 giugno, del festival RisorgiMarche. A partire dalle ore 5 sul pianoro panoramico del Cristo delle Marche di Cingoli saranno protagonisti la Villa Strada Concert Band di Cingoli e il fisarmonicista Antonino De Luca.



L’evento

«È il primo evento – spiega Giambattista Tofoni – che quest’anno facciamo con artisti locali. L’intento è quello di unire il lavoro con le comunità. Lo spazio è stupendo, la vista all’alba è molto suggestiva. Il pubblico arriva, parcheggia, si gode il concerto e se vuole potrà partecipare al trekking urbano che in questo caso ci sarà dopo la musica». L’ingresso è libero, ma si deve prenotare il posto del parcheggio, indipendentemente da quanti occupanti avrà l’automobile. Quindi la musica, a cura della band, diretta da Pernici. «Porterò – spiega il direttore – il progetto sui cantautori a cui sto lavorando. In parte l’ho presentato già lo scorso anno, in parte ho aggiunto alcune cose. Non mancherà sicuramente un brano del “nostro” Jimmy Fontana». Il compianto cantante, attore e compositore, scomparso nel 2013, era nato proprio nelle Marche, a Camerino. Non solo Fontana, perché tra i cantautori che saranno riproposti con gli arrangiamenti per orchestra fatti da Pernice, ce ne saranno molti altri.

«Andremo da Lucio Dalla a Lucio Battisti – puntualizza - da Conte a De Andrè, passando anche per Franco Battiato. Nella band ci sono anche vibrafoni, batteria, chitarre e contrabbasso. L’impostazione che ho dato alla concert band, che dirigo dal 2013, è quella che va verso un ritmo tipico del pop e del jazz». Oltre alla formazione concertistica, Pernici ha chiamato il fisarmonicista Antonino De Luca, che sarà a Cingoli con la sua fisarmonica.



Dopo il concerto ci sarà la possibilità di fare una colazione con i prodotti del territorio, a cura della Croce Rossa Italiana di Cingoli e AvisBike. «Pasta “del batte”, ciambellone, crostata, succo di frutta, acqua e caffè – spiega ancora Tofoni – a 4 euro il cui ricavato sarà il contributo per l’allestimento di una nuova ambulanza in dotazione alla Cri di Cingoli». Accanto a questa, sarà protagonista, nuovamente, il “Sibillino”, il biscotto realizzato appositamente per RisorgiMarche dal microbiscottificio Frolla. Oltre a tutto questo, anche la citata possibilità di un trekking urbano, una passeggiata di 6 km nei luoghi circostanti, con la partecipazione e l’organizzazione delle associazioni sportive locali: l’Atletica Cingoli, il Nordic-Walking e Equiturist Cingoli.

