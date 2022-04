La preistoria dell’auto, esposte a Torino ​tredici ricostruzioni di veicoli precursori delle macchine che provengono dal Museo del Sidecar di Cingoli

CINGOLI - Inizia una nuova avventura per il Museo del Sidecar di Cingoli, unico al mondo di questo genere. Il direttore Costantino Frontalini ha allestito una nuova sezione denominata Motus che raccoglie tredici ricostruzioni di veicoli precursori dell’automobile. In collaborazione con il Museo Galileo di Firenze è stata allestita una mostra che ha debuttato l’8 aprile a Torino presso il Museo dell’Automobile (Mauto) e chiuderà il 25 settembre.



Si parte con la replica della Ruota di Ur, la prima uscita di cui si abbia la documentazione certa. C’è poi la ricostruzione in scala dell’elepoli, la torre mobile realizzata da Demetrio Poliorcete per l’Assedio di Rodi. La replica è in scala uno a venti vista l’enormità dell’originale, alto circa 46 metri. Un altro veicolo dell’antichità classica è l’Automa di Erone di Alessandria, un teatrino mobile che si sposta avanti e indietro e che si anima rappresentando un rito dionisiaco. Si va avanti di un millennio e si arriva al Rinascimento Italiano con la Cattedra Viaggiante di Giovanni Fontana (1420) ed il Carro Automotore di Leonardo da Vinci (1485).

Ed ancora dall’Europa continentale con il Triciclo di Stephen Farfler, all’Estremo Oriente con il Carretto a vapore di Ferdinand Verbiest (un belga trapiantato in Cina) e e con la Barca Terrestre di Kuheiji (un triciclo a forma di barca costruito in Giappone nel 1732). Si torna in Europa con la Draisina, la prima bicicletta della storia inventata dal barone tedesco Kari von Drais nel 1819. Negli Stati Uniti, cinquant’anni dopo, Sylvester Roper costruisce la prima motocicletta a vapore, denominata Roper Steam Velocipide. La ricostruzione è avvenuta in collaborazione con lo Smithsoniam Institution di Washington che conserva la moto originale.



Si torna in Italia con la Locomotiva stradale “Trinci”, costruita a Pistoia nel 1879 e progettata per trainare una carrozza. La mostra si conclude con l’automobile Benz Tatent Motorwagen del 1886, anno in cui si chiude ufficialmente la preistoria dell’automobile e si entra nella storia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA