Dalla Galleria Picenum dei fratelli Fortunato di Cingoli un'asta mondiale online

CINGOLI - Più di mille opere d’arte realizzate da 550 artisti da tutto il mondo da qualche giorno sono proposte nei vari canili web dalla Galleria Picenum di Cingoli dei fratelli cingolani Juri e Ivan Fortunato, impegnati personalmente da mesi per allestire l’asta programmata per domenica, 22 novembre, nella Galleria di Piazza Vittorio Emanuele II. Si tratta di una proposta artistica di livello internazionale.

Il banditore sarà il noto critico d’arte, Diego Paride Della Valle, collaboratore della Picenum da 2015. L’asta si potrà seguire in diretta grazie ai sette siti web italiani e stranieri o in collegamento telefonico, dato che la presenza non è possibile per le problematiche legate alla pandemia. Parliamo di opere di arte moderna e contemporanea, dal 1900 ad oggi, ma nella raccolta emergono anche alcuni “pezzi” antichi, come delle mappe geografiche e incisioni religiose che risalgono al 1600.

In questa edizione, la 14esima asta, è stata creata una selezione molto interessante di capolavori di artisti marchigiani, quali Trubbiani, Monachesi, Tulli, Bucci, Fazzini, Alfieri, Valentini, tanto per citarne alcuni, poiché la “squadra” è davvero molto numerosa. Ne fanno parte noti marchigiani del panorama dell’arte moderna e contemporanea, considerati già storicizzati, a cui sono affiancati altri artisti che rappresentano tutto quel mondo che ancora una volta evidenzia la “fertilità” e la “creatività” artistica delle Marche. Percorsi diversi ma che racchiudono i linguaggi tradizionali dell’arte, dal figurativo all’informale, all’astratto.

Si è potuto dare più attenzione ai “nostri” capolavori grazie alla collaborazione dell’esperto d’arte Daniele Taddei che ha curato e seguito questa specifica raccolta. Nel settore delle incisioni ci sono artisti del secolo scorso quali Henry Moore, Ben Nicolson, Luigi Bartolini, Wilfredo Lam, Alberto Burri, Emilio Vedova, Giuseppe Capogrossi, Henriyk Berlewi e molti altri. E una delle opere più datate del ‘900 che è stata inserita è un disegno a tempera su cartoncino del 1912, realizzato dal futurista Giacomo Balla. Ma le “chicche” non finiscono qui: dalla raccolta spunta un’opera rara per gli appassionati di cinema, un disegno di ET l’extraterrestre, realizzato proprio dalla mano di Carlo Rambaldi, creatore del personaggio per il film di Spielberg.

© RIPRODUZIONE RISERVATA