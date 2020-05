Il Parco Avventura pronto a riaprire, quattro percorsi e anche il mini tour

CINGOLI - Il Parco Avventura al Lago di Castreccioni nella zona di Cingoli si sta organizzando per aprire i suoi quattro percorsi e anche le altre attività annesse, quali le passeggiate a cavallo e in bicicletta fino al Ponte dell’Intagliata, nonché il mini tour sopra la diga con il trenino elettrico e nell’oasi faunistica. Sempre accompagnati da una guida. Parliamo di uno dei più apprezzati e frequentati parchi del Centro Italia. Frequentato nel periodo estivo anche da tanti turisti e appassionati provenienti da fuori regione.

Negli anni precedenti l’apertura era solitamente a metà aprile e il parco restava accessibile fino alla fine di ottobre. Un parco che unisce i tipici percorsi acrobatici e naturalistici all’amore per la natura. Ovviamente le presenze saranno contingentate e gli “avventurieri” dovranno essere provvisti oltre che delle normali protezioni antinfortunistiche anche della mascherina. Sul distanziamento non ci sono problemi considerato che già i percorsi prevedono distanze molto sostenute in tutti i percorsi sia per grandi che per i piccoli. Quattro i percorsi tutti molto affascinanti anche per i bambini. Iniziamo dal “Percorso Gnomi”, posizionato a 50 cm da terra, adatto a bambini fino 110 cm di altezza e fino a cinque anni di età. Il secondo è il “Percorso Elfi e Folletti” con l’altezza che si alza fino a 140 cm per bambini e ragazzi tra i cinque e i dieci anni di età. Più impegnativo dei primi due tracciati è il “Percorso Canyon” riservato ai ragazzi e adulti con statura superiore ai 140 cm e con un’età non inferiore a dieci anni. La quarta proposta riguarda il “Percorso Tirolose” compresa la tirolese gigante (peso minimo 40 kg), per ragazzi ed adulti con statura superiore a 140 cm, ed età non inferiore a 10 anni. Dunque passaggi sospesi tra gli alberi e sul canyon del fiume Musone attraverso ponti tibetani, tutto alle pendici dello sbarramento della diga. Diventa anche una prova di abilità. Ovviamente non c’è competizione ma solo passione e divertimento.

Non di poco conto il fatto che è stato considerato tra i migliori 15 parchi avventura in Italia. Le motivazioni? «Ha le caratteristiche dei grandi parchi (passerelle, liane, tunnel) – si legge nella classificazione - Tra i luoghi affascinanti e adrenalinici, in cui è possibile cimentarsi con il "Tarzaning" un un'atmosfera di sicurezza e divertimento. Parchi differenti tra loro e ognuno con le proprie pecularietà». Se cercate l'avventura da Indiana Jones, non si può non provare il brivido nel scendere appesi ad una corda, tra alberi e scogli da superare attraverso ponti traballanti e ostacoli che sembrano insormontabili.