Morto a Los Angeles l'attore Sam Llyod, l'avvocato della serie “Scrubs”: aveva 56 anni

L'attore statunitense Sam Lloyd, noto per aver interpretato l'avvocato Ted Buckland nella serie tv «Scrubs - Medici ai primi ferri», è morto ieri sera a Los Angeles a causa di un tumore. Aveva 56 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal suo agente, Kevin Turner, all'edizione online di «The Hollywood Reporter». Nel febbraio 2019 gli fu diagnosticato un cancro ai polmoni inoperabile, lentamente diffusosi ad altri organi del corpo quali il cervello, il fegato, la colonna vertebrale e l'osso della mascella. Di recente era stata lanciata una campagna su GoFundMe, promossa dal produttore di «Scrubs», Tom Hobert, e sua moglie Jill, per raccogliere fondi per curare l'attore, che ha incassato circa 160.000 dollari.

Rest In Peace to one of the funniest actors I’ve ever had the joy of working with. Sam Lloyd made me crack up and break character every single time we did a scene together. He could not have been a kinder man. I will forever cherish the time I had with you, Sammy. pic.twitter.com/wwyvGNbveG