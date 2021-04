Morto a 54 anni Paul Ritter, attore celebre per la serie Chernobyl e Harry Potter

Cinema in lutto per la morte di Paul Ritter: l'attore britannico, 54 anni, si è spento la scorsa notte a causa del tumore al cervello che lo aveva colpito. In tutto il mondo, Paul Ritter era famoso soprattutto per aver preso parte alla serie tv Chernobyl e ad uno dei film della saga di Harry Potter.

A dare la notizia è stato l'agente di Paul Ritter, che aveva interpretato Eldred Worple nel film Harry Potter e il principe mezzosangue, Anatolij Djatlov nella miniserie televisiva Chernobyl e aveva partecipato anche a Quantum of Solace, film della saga di James Bond.

Paul Ritter si è spento serenamente nella sua abitazione assistito dalla moglie Polly e dai figli Frank e Noah. L'attore era molto celebre in Gran Bretagna per il suo ruolo di Martin Goodman nella sitcom 'Friday Night Dinner' basata sulla famiglia ebrea britannica Goodman, i cui figli tornavano a casa ogni venerdì sera per la cena.

