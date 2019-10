Il figlio di Cicciolina nei guai per droga: perquisito l'appartamento di Ilona Staller

Ludwig Koons, l'unico figlio di Cicciolina, nei guai per droga. Nella camera da letto del giovane in un appartamento di Roma Nord di proprietà della ex pornostar sono stati ritrovati un bilancino di precisione e un grammo di eroina. Koons ha dochiarato di non saperne nulla, e al momento è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti. La vicenda è riportata da Adelaide Pierucci sul Messaggero.

I controlli sul figlio di Ilona Staller sono scattati giovedì alle due del pomeriggio, quando il giovane è stato fermato da una pattuglia. Ludwig si è mostrato nervoso e ha provato ad allontanarsi, così la perquisizione è scattata immediatamente dopo. In casa, sotto a una mattonella, è stato ritrovato il bilancino e le due dosi di eroina.

Nella stessa abitazione si trovavano anche tre trentenni del Gambia - ospiti o probabilmente affittuari - trovati addormentati. Sotto al loro letto è stata ritrovata una valigia con un chili e settecento grammi di marijuana e quattromila euro in contanti. I tre sono stati arrestati per spaccio.

Ultimo aggiornamento: 11:35

