Ciao Darwin, gli animalisti insorgono contro il programma e Bonolis

Ciao Darwin è tornato in onda, per la gioia dei fan die della popolare trasmissione di. Dopo le prime puntate, però, non mancano le polemiche da parte degli, con tanto di querela presentata alla Questura di Trapani: ecco cosa è successo.Nel mirino delè finita infatti l'ultima puntata del programma, andata in onda venerdì scorso. Durante la sfida tra 'Giuliette' e 'Messaline', infatti, laprevedeva l'ingresso in una teca contenente alcune. Secondo la onlus animalista, però, i rettili sarebbero stati maltrattati in quanto posti in gabbia e in condizioni incompatibili con la loro natura, tutto per l'intrattenimento televisivo.Come spiega il, «la condotta [...] viola le linee guida formulate dalla ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) per il corretto inserimento degli animali in televisione, visto che nel presente caso i poveri animali vengono utilizzati come oggetti per spaventare i concorrenti, in un “gioco”, se così può chiamarsi, barbaro, e senza alcun rispetto della logica della promozione del rispetto degli animali e della sensibilizzazione alla conoscenza delle specie, ed anzi contravvenendosi al divieto (sempre ivi incluso) di fare un uso in tv di animali che li sottoponga a stress o che neghi la loro dignità». Per questo motivoe gli autori di Ciao Darwin sono stati denunciati per maltrattamento di animali.