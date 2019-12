Chin bob, da Alessia Marcuzzi a Bella Hadid tutte pazze per il caschetto del momento

LEGGI ANCHE:

Capelli lunghi addio, il taglio dell'inverno 2019-2020 è corto, molto corto, almeno fino al mento: si chiama - appunto - chin bob e le celebrities ne vanno talmente matte da correre, una dopo l'altra, dal parrucchiere per una sforbiciata radicale.Tra le fan del genere star nostrane come Alessia Marcuzzi , che lo sfoggia da anni ma che quest'anno si è convertita a una sbarazzina piega mossa. Mentre Oltreoceano un'altra bionda, Diane Kruger , lo sceglie con onde quasi impercettibili per l'allure sofisticata che la contraddistingue. Il chin bob spopola anche tra le top, che però lo preferiscono liscio: Kaia Gerber , ormai celebre figlia di Cindy Crawford richiestissima sulle passerelle, non fa che scattarsi selfie a raffica con il nuovo taglio mentre Bella Hadid, senza dubbio la top del momento, lo sfoggia scurissimo come una francesina molto chic. Tra le pioniere troviamo invece Lucy Boynton , la Mary Austin di Bohemian Rhapsody, seguita da poco da Kate Hudson , che ha deciso di dare un taglio, oltre che alla chioma, al suo classico look da fidanzata d'America.Il segreto dalla chin bob mania? È probabilmente, che sta bene a tutte: il taglio dritto valorizza i visi piccoli mentre quelli più quadrati possono osare una lieve sfilzatura e possibilmente delle onde leggere.