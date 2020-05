Il dj Sartini conquista anche Spotify: ha superato un milione di ascolti

CHIARAVALLE - Su Spotify, la bibbia della musica attuale, i brani dance non sempre raggiungono grandi risultati. Sono le star del pop e del reaggaeton a raggiungere i migliori risultati. Non è però il caso di “Love You Seek”, il grande successo house del dj producer Samuele Sartini di Chiaravalle. La sola versione 2018 di questa canzone, in cui spicca la voce unica di Amanda Wilson ha superato il milione di stream su Spotify, ovvero è stata ascoltata più di un milione di volte. È un grande risultato per un artista italiano conosciuto da tempo nel mondo per la qualità della sua musica e dei suoi dj set. Samuele Sartini è un top dj house molto attivo nei top club di tutto il mondo. La sua musica fa lo stesso: ad esempio, la sua “Love You Seek / Seek Bromance” nel 2018 è stata scelta per la colonna sonora di “The 15:17 To Paris”, film del celeberrimo premio oscar Clint Eastwood. Sartini è spesso in consolle in eventi e club che contano. Ad esempio, ha fatto scatenare party legati al Gp di Formula 1 nel Barhein, suona spesso al Jimmy’z di Montecarlo e in Italia è guest con costanza al Pineta di Milano Marittima e al Just Cavalli di Milano. In consolle ha uno stile preciso e una tecnica esemplare. Samuele Sartini è anche un produttore conosciuto a livello internazionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA