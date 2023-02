Chiara Ferragni alla finale di Sanremo 2023: cosa significa il primo abito con l'armatura dorata. "Madre e guerriera", la spiegazione su Instagram

Un'armatura dorata con capezzolo scolpito e un abito sottoveste blu: questo il primo look di Chiara Ferragni alla serata finale di Sanremo 2023. Su Instagram attaccato al seno ha un neonato tutto d'oro a simboleggiare "la donna e madre guerriera", che allatta il suo bambino in armatura, un'armatura molto firmata però visto che è stata creata da Daniel Roseberry della maison Schiaparelli.

Chiara Ferragni, il significato dell'abito armatura



La spiegazione, come al solito, arriva su Instagram: «Essere donne senza dover essere considerate solo delle madri. La lotta femminile contro la colpa di voler conciliare tutto è stato il tema che abbiamo chiesto di elaborare a Roseberry per questo abito realizzato dalla maison Schiaparelli - si legge - La durezza dell’armatura oro scolpita sui seni di Chiara rappresenta una forza che non ha bisogno di imitare quella maschile per essere considerata di pari livello».

E anche l'accoppiata di colori ha un significato: «Mentre la sottoveste di satin è dipinta di blu perché è da sempre il colore associato alla sacralità della maternità qui rappresentata come stereotipo della donna mentre nutre un bambino d’oro. Non essere considerate solo apparati riproduttivi è la scelta per cui combattere ogni singolo giorno».

Il messaggio di Chiara

La Ferragni quindi prosegue nel suo tentativo di portare all'Ariston degli abiti che abbiano un significato oltre la bellezza. Il ruolo di madre è un tema che Chiara ha già affrontato nel suo monologo nel corso della prima serata, nel quale ha fatto un paragone tra donne e uomini nel trattamento sul luogo di lavoro dopo l'aver avuto un figlio.