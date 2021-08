Chiara Ferragni e Fedez, quanto guadagna Tata Rosalba: lo stipendio da capogiro

La tata dei figli di Chiara Ferragni e Fedez, Rosalba, è ormai diventata molto popolare, ma il suo lavoro è terminato. È comparsa spesso nelle stories della coppia e i followers dei Ferragnez si sono chiesti quanto possa guadagnare. Tata Rosalba non si è occupata di Leone e Vittoria come avrebbe fatto una normale bambinaia. La donna ha una formazione specifica ed è una professionista. Ecco cosa fa e quanto le spetta.

Chiara Ferragni e Tata Rosalba

Tata Rosalba si prendeva cura dei piccoli Leone e Vittoria quando i genitori erano troppo impegnati e li ha aiutati a badare a loro. Chiara Ferragni e Fedez l'hanno congedata con una festa e una torta, ma lei continua ad attirare l'attenzione mediatica. Non si tratta di una semplice tata, ma di una puericultrice, una figura professionale che sostiene materialmente e moralmente le neomamme.

Il lavoro di Tata Rosalba

Una puericultrice può essere assunta prima o dopo il parto e insegna alle mamme tutto quello che devono sapere. Nel caso dell'imprenditrice digitale, è stata assunta poco dopo la nascita del primogenito e da allora è diventata una figura importantissima in famiglia. Ora che i bambini sono cresciuti ha abbandonato il lavoro.

Quanto guadagna una puericultrice come Rosalba

Servizi come quelli forniti da Tata Rosalba sono altamente specializzati. Sul sito Renata Wetter – Puericultrice a domicilio vengono indicate le tariffe medie su Milano. Una consulenza post partum più tre assistenze diurne costano 350 euro, una consulenza post partum e due assistenze notturne hanno una tariffa di 450 euro. Sul sito Nanny&Butler si parla di 1.000 euro (più vitto e alloggio) a settimana. Full time h24 (ovvero dalle 10 di venerdì alle 14 di domenica) costa 1.600 euro. I prezzi ovviamente possono variare. In base al tipo di impegno in casa Ferragnez, potrebbe aver guadagnato oltre quattromila euro.

