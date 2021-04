Chi l'ha visto?, la telefonata in studio per Alessandro e Stefano gela la Sciarelli: «Sono io quello in foto»

Chi l'ha visto? torna sulla scomparsa di Alessandro Venturelli e Stefano Barilli. Sul loro caso si era riaccesa la speranza a partire dallo scorso 18 febbraio, quando nella redazione del programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli era arrivata una segnalazione. Una foto, scattata nella stazione di Milano, in cui appaiono due giovani le cui sembianze ricordano quelle dei due giovani scomparsi. Capelli lunghi uno, ricci l'altro. Per entrambi un lungo cappotto scuro. Le famiglie hanno ricominciato a sperare, fino alla diretta di ieri.

Durante l'ultima puntata di Chi l'ha visto? una telefonata in studio è arrivata come una doccia fredda a spegnere ogni speranza legata alla pista seguita da due procure per cui i ragazzi avrebbero potuto essere insieme. A chiamare la Sciarelli è stato Edoardo, un ragazzo italiano che studia architettura in Svizzera. È lui il giovane ritratto nella foto scattata da due ragazze alla stazzione di Milano e inviata alla redazione del programma. Quello accanto, il suo amico Alex.

Nonostante la cattiva notizia, Federica Sciarelli ha ringraziato Edoardo, che grazia alla sua telefonata ha permesso di smettere di inseguire una falsa pista. «Ci siamo messi d'impegno per ritrovare questi due ragazzi», ha detto la conduttrice, che non ha intenzione di abbassare la guardia.

