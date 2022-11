Chi l'ha visto?, ritrovate in diretta due ragazze scomparse. Una delle due in lacrime: «Ho paura dei miei genitori»

Colpo di scena a Chi l'ha Visto dove due ragazze scomparse, di cui si stava parlando in trasmissione, sono intervenute con una telefonata in diretta. Sara e Karol di 14 e 15 anni sono scomparse ieri mattina da Pomezia mandando nel panico i loro genitori, che si sono rivolti alla trasmissione di Federica Sciarelli.

La denuncia

In trasmissione la mamma di Sara ha spiegato cosa era successo: «Mia figlia Sara e la sua amica Karol sono scomparse. Sono andate a Pomezia con il bus che prendono per la scuola. Ho visto sul registro elettronico la sua assenza e mi hanno confermato da scuola che lei non era mai arrivata». La donna spiega che le ragazze hanno i telefoni staccati che la Polizia ha già avviato le ricerche, ma chiede aiuto anche alla popolazione per segnalare se hanno visto qualcosa che possa aiutare le famiglie a ritrovarle.

La zia di Karol aggiunge di aver scoperto, grazie ad altri ragazzi, che le giovani avrebbero preso un bus direzione Laurentina, Nettuno, da lì sarebbero andate a Tiburtina con l'ipotesi di arrivare fino a Torino. Una telespettatrice mentre stava guardando Chi L’ha Visto si è ricordata che sua figlia in quel preciso istante era su un bus partito da Roma e in direzione di Torino, lo stesso su cui stavano in effetti viaggiando Sara e Karol.

La telefonata in diretta

La ragazza ha chiamato la trasmissione e in diretta ha raggiunto le minori: «Mi sto alzando dal mio posto e controllo se sono loro. Sono qui le vedo tutte e due, penso proprio che siano loro, siamo quasi arrivate a Milano. Sara Karol siete voi due? Al telefono c’è Chi L’ha visto con le vostre madri». Sara è stata la prima a parlare, ha chiesto scusa alla mamma, ma a quel punto la situazione si è accesa, la donna ha subito rimproverato la figlia: «Sara cosa mi hai combinato? Stiamo in diretta nazionale sulla Rai», poi una delle ragazze, di sottofondo, piangendo, avrebbe detto: «Io ho paura, ho paura dei miei! Io ho paura dei miei genitori».