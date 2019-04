Chi l'ha visto?, la Sciarelli lascia dopo 15 anni: al suo posto Roberta Bruzzone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Svolta storica a Chi l'ha visto?: dopo ben 15 anni di conduzione,è pronta a lasciare la trasmissione di. Era infatti il 2004 quando l'attuale conduttrice aveva raccolto l'eredità di Daniela Poggi, diventando presto la colonna portante e il simbolo della storica trasmissione Rai dedicata a casi di persone scomparse e cronaca nera. A prendere il posto didovrebbe essereL'addio dia Chi l'ha visto? non è stato certo un fulmine a ciel sereno. Già nel 2016 la conduttrice aveva manifestato l'intenzione di cambiare aria, anche a causa dello stress emotivo che una trasmissione del genere può implicare., infatti, aveva spiegato: «Il giornalista, di solito, non sta proprio dentro il dolore: in un tg e in un giornale ti occupi di un argomento e poi passi a quello successivo. I nostri casi di scomparsi durano anni, non stacchi, sei sempre a contatto con i famigliari. Tutti noi siamo come spugne, assorbiamo il dolore della gente».Dalla prossima stagione, quindi, Chi l'ha visto? vedrà cambiare la conduzione.continuerà a lavorare in Rai (potrebbe andare a lavorare al Tg1, ma si tratta di voci non confermate) e sarà sostituita alla guida del programma da un'altra esperta del settore, la giornalista e criminologa lo ha riportato anche TvZap . Già volto noto, come opinionista, di diversi programmi di cronaca nera e attualità, tra cui Porta a Porta,, 45 anni, sembra essere la scelta giusta per un format come Chi l'ha visto? e anche per raccogliere un'eredità pesantissima come quella che si appresta a lasciare