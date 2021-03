La chef Masha a “Cuochi d'Italia” pronta a sfidare la Valle d'Aosta con i suoi piatti gourmet

SANT'ELPIDIO A MARE - Avranno la meglio i prodotti mediterranei e solari della tradizione culinaria marchigiana o i sapori dell’antica cucina montana delle Alpi Occidentali? L’esito è nelle mani di Masha Luciani, chef del ristorante Jolly da Masha di Luce a Sant’Elpidio a Mare che, con la casacca delle Marche, sfiderà la Valle d’Aosta nella trasmissione “Cuochi d’Italia” su Tv8 condotta da Alessandro Borghese.



Oggi, 3 marzo, alle ore 19,30 dietro ai fornelli ci sarà appunto la marchigiana Masha Luciani, di Sant’Elpidio a Mare. È felice Masha della Luce (così la chiamano in tanti ricordando che il ristorante di famiglia, il Jolly, e alla frazione Luce di Sant’Elpidio a Mare), non sperava più nella chiamata: «Avevo partecipato al provino verso la fine del 2019, poi la pandemia e il lockdown mi avevano fatto dimenticare tutto. Invece a gennaio di quest’anno la telefonata: Masha sei ancora pronta? Vuoi venire da noi? Magari! Ho risposto di sì e da lì è iniziata l’avventura. Un onore per me rappresentare mercoledì le Marche. Spero di non deludere nessuno». Il format del programma è sempre lo stesso: i due cuochi portano gli ingredienti per tre piatti diversi, ne viene scelto uno e parte la sfida tra i fornelli. Terminata la prima manche, si passa alla seconda: a parti inverse si sceglie la ricetta tra le altre tre della tradizione culinaria dell’altra regione.

A gestire la sfida c’è Alessandro Borghese, chef conosciutissimo nato a San Francisco, primogenito dell’imprenditore napoletano Luigi e dell’attrice Barbara Bouchet. Un personaggio carismatico che sa cogliere le situazioni e valorizzarle, un vero direttore d’orchestra: si alternano consigli, domande, battute, insomma, ci si diverte mentre prendono consistenza i piatti. A dare i voti ci sono i due chef stellati, altro pezzo forte della trasmissione: l’effervescente toscano Cristiano Tomei e il fantasista partenopeo Gennaro Esposito. Due manche, due voti e il conteggio finale. Insomma, alla fine tanta adrenalina. Sarà una bella sfida per la “zarina” Masha, così Alessandro Borghese l’ha chiamata.. ma questa è una storia ancora tutta da scoprire.

