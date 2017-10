Ascolti Che tempo che fa disastrosi, investimento su Fazio un vero flop»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - «Ascolti disastrosi per Che tempo che fa». Ad affermarlo il Codacons, a seguito dei dati Auditel che, sottolinea l'associazione in una nota - «hanno visto una ulteriore flessione di spettatori per il programma di Fabio Fazio».«È evidente che, di fronte a tali numeri, l'investimento della Rai sul conduttore si sta rivelando clamorosamente sbagliato - afferma il presidente Carlo Rienzi -. La rete deve intervenire con urgenza per rescindere o modificare il contratto diFazio, salvando il salvabile. Questo perché il maxi-cachet pluriennale riconosciuto dall'azienda al conduttore è pagato con i soldi pubblici, raccolti dalla rete attraverso il canone, e un investimento errato devia risorse che potrebbero essere meglio utilizzate ad esempio per il rinnovamento della rete e produce un danno erariale che può richiedere l'intervento della magistratura contabile». In tal senso il Codacons - prosegue la nota - «sta ultimando l'annunciato esposto alla Corte dei Conti, in cui si chiederà di verificare eventuali sprechi di soldi pubblici alla luce dei deludenti dati di ascolto fatti registrare da FabioFazio e del compenso record riconosciuto dalla rete al conduttore».