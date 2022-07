Francesco Totti e Ilary Blasi: la figlia Chanel e l'ipotesi del suo debutto in televisione

A pochi giorni dall'annunciata separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero la figlia Chanel Totti pronta per il debutto in tv. Figlia d'arte, la ragazza già quindicenne potrebbe presto calcare le orme della madre in un programma d'intrattenimento.

Chanel Totti, l'ipotesi del suo debutto in tv nel cast de Il Collegio e il dettaglio che smentisce

Nelle ultime ore i rumors hanno parlato di una possibile parteciazione di Chanel nella prossima edizione del docu-reality su Rai 2 «Il Collegio». In realtà, a smentire il gossip ci ha pensato il portale Whoopsee, che ha notato come la partenza della giovane insieme alla madre e ai fratelli Cristian e Isabel in Tanzania di questi giorni escluda l'ipotesi di un suo ingresso nel reality.

Il gruppo di ragazzi de «Il Collegio» è infatti già partito per Anagni per la registrazione delle puntate, motivo per cui Chanel non parteciperà alla nuova edizione. Nulla esclude tuttavia che i genitori le accordino il permesso per il 2023. Per quest'anno invece l'estate è ancora in famiglia.