Cesare Cremonini dagli stadi ai palasport Il 23 novembre ad Ancona

Dopo la sbornia dei quattro concerti negli stadi di Lignano, Milano, Roma e Bologna, con oltre 150 mila spettatori totali, Cesare Cremonini tornerà sul palco da ottobre a dicembre per 14 date nei palasport italiani. La tranche invernale del « Cremonini Stadi 2018» sarà arricchita dall'ingresso in scaletta di nuove canzoni tratte sia dal repertorio sia dall'ultimo album «Possibili Scenari».



Il cantautore bolognese, inoltre, regalerà un nuovo momento piano e voce nella sua performance live nei palasport. Il tour indoor partirà il 4 novembre dal Palabam di Mantova e proseguirà poi per Torino, Milano, Conegliano, Padova, Firenze e molte altre città fino al 12 dicembre con la chiusura della doppia data al Palalottomatica di Roma. Prevendita al via dal 18 luglio. Il «miracolo pop» di Cremonini continua con «Cesare Cremonini - Una notte a San Siro», lo speciale del concerto del 20 giugno allo stadio San Siro di Milano in onda martedì 17 luglio, in prima serata su Rai2 e Radio2.



Queste le date del tour nei palasport:

4 novembre Mantova

6 novembre Torino

9 e 10 novembre Milano

13 novembre Conegliano (Tv)

14 novembre Padova

16 novembre Firenze

20 novembre Rimini

23 novembre Ancona

27 e 28 novembre Bologna

1 dicembre Bari

5 dicembre Eboli

8 dicembre Acireale

11 e 12 dicembre Roma

