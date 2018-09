La Bandabardò in concerto â€‹per festeggiare 25 anni di passione musicale

di Saverio Spadavecchia

CERRETO D'ESI - L’edizione numero 80 della Festa dell’uva di Cerreto d’Esi è pronta ad accogliere la Bandabardò, chiamata nelle Marche per festeggiare i primi 25 anni di passione musicale, così come raccontato da Alessandro “Finaz” Finazzo, fondatore e chitarrista da sempre insieme al cantante Enrico “Erriquez” Greppi. Oggi prima dei toscani i Capabrò (ore 21) poi l’arrivo sul palco della banda.Ben 25 anni di attività e musica per una festa live che non finisce. Ci avreste mai scommesso?«La Bandabardò è una festa e lo sarà ancora per molto. È il modo in cui noi stiamo insieme, non solo da colleghi, ma da amici. Una festa che dura da 25 anni, con alti e bassi, come nei migliori matrimoni».Ultimo singolo una versione un po’ particolare del vostro classico “Beppeanna”, intitolato “Se mi rilasso collasso”. Che storia c’è dietro?«Stefano Bollani, Caparezza, Carmen Consoli, Daniele Silvestri e Max Gazzè: ognuno di loro ha portato qualcosa si unico. È il nostro manifesto, ed era una canzone per dare spazi a tanti ospiti. Perché “Se mi rilasso collasso”? Perché non dobbiamo perdere concentrazione ed attenzione al periodo storico attuale. Non dobbiamo farci mettere i piedi in testa. Anzi, torniamo con i piedi per terra e con gli occhi verso il cielo».Andare in tour per voi è come essere a casa, Marche comprese. Che rapporto avete con i fan?«Non lo dico per piaggeria, ma le Marche sono state una delle prime regioni ad averci accolto per farci suonare la nostra musica. Il tour per noi è sempre stata una scelta, anche in tempi non sospetti, anche quando i dischi si vendevano ancora. A noi piace suonare, ci chiamano e ci divertiamo ogni volta insieme al pubblico.Progetti per un nuovo disco?«Noi abbiamo già scritto del nuovo materiale, ci sono nuove canzoni e stiamo studiando la giusta maniera per presentarle ai fan».