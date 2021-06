Sfida fra dodici band per partecipare al Montelago Celtic Festival. Stasera in programma la prima tappa

TOLENTINO - Quattro location, altrettante date, special guests, e feste; un solo vincitore tra 12 gruppi: parte questa sera da Tolentino la sesta edizione dell’“European Celtic Contest, andare controcorrente”. Un concorso di musica celtica che risalirà tutta la Val di Chienti, con il faro della Grande Arpa, eretta sull’altopiano di Colfiorito, simbolo del Montelago Celtic Festival, previsto per i prossimi 6 e 7 agosto.

Il programma

Borghi e luoghi dell’entroterra Maceratese, vivranno eventi minori e più intimi, ma di altissima qualità, che lanceranno e faranno conoscere le band emergenti di musica celtica. Si comincia questa sera al castello della Rancia, con i Trinaluna, gli Strawman & The Jackdaws, e i Galaverna, e lo special guest Lennon Kelly.

Il prossimo sabato 12 giugno, toccherà al circolo Radeche Fonne di Belforte del Chienti ospitare i 50 Celt, i Patricks, e i Tork, con ospite Lyradranz; il 19 giugno la Rocca dei Borgia di Camerino vedrà protagonisti i Cinque uomini sulla cassa del morto, i Drunken Lullabies, i Bards From Yesterday, e ospite Mortimer Mc Grave. Chiusura, il quarto e ultimo sabato, il 26 giugno, al rifugio di Manfrica di Serrapetrona, con i Clara people, gli Alzamantes, e i Fragment, con lo special guest Franco Morone.

Ogni data avrà attività e workshop extra: dai giochi di ruolo alla liuteria e corsi musicali, dall’artigianato e dagli antichi mestieri ai boschi e selve. «Queste sono le semifinali – spiega Maurizio Serafini del Montelago Celtic Festival - la finale ci sarà a Serravalle. Il contest ha la collaborazione di altri festival come il Mutina Boica di Modena, il Druidia Festival di Cesenatico, il Matese Friend Festival di Bojano, in provincia di Campobasso». Partneship tecnica, poi, con l’Homeless Factory di Montecassiano e i Mind Studios di Civitanova Marche.



I vincitori

«Ogni serata avrà il suo vincitore e quello assoluto suonerà al Montelago e negli altri Festival» dice ancora Serafini. Per partecipare, i biglietti per i concerti sono in vendita sul circuito ciaotickets. Quanto al Montelago, ancora si sta decidendo come fare. Resta in piedi l’ipotesi di una “bolla”, con qualche problema organizzativo. Per cui non ci saranno i 17mila spettatori dell’ultima edizione pre-Covid, ma sembra che «si faccia tutto a ranghi ridotti, con 700 o 800 persone tutte distanziate».

